Эстонские медицинские и госучреждения готовы к коронавирусу

Если человек, вернувшись из поездки, чувствует себя больным, Департамент здоровья советует остаться дома, при возникновении симптомов следует в первую очередь связаться с семейным врачом, пишет Postimees.
Вирусолог Ирья Лутсар объясняет, что заболевший Covid-19 может заразить от двух до четырех человек. Лутсар отмечает, что все вирусы, в том числе коронавирус, мутируют.
«Коронавирус — это РНК-вирус, они быстро размножаются, механизма исправления ошибки нет. Очевидно, возникает много мутаций, многие из которых нежизнеспособны», – сказала вирусолог, поясняя, что новый коронавирус не мог бы прийти от человека, если бы не мутировал.
Министерство социальных дел и Департамент здоровья в связи с распространением коронавируса ведут активное сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний.
Департамент здоровья отправил руководства всем медицинским учреждениям Эстонии как раз на тот случай, если вирус достигнет страны. Постоянно информируются госучреждения. Поскольку симптомы гриппа и коронавируса одинаковые – повышается температура тела, возникает кашель, может возникнуть затрудненность дыхания, – то, чтобы определить тип вируса, следует провести лабораторный анализ.
Вчера департамент начал проводить сравнение пробы на грипп со штаммом коронавируса. «Мы просмотрим те тесты на грипп, в результате которых грипп был не выявлен», – пояснил Департамент здоровья.
Смертность вследствие Covid-19 составляет на данный момент чуть более двух процентов от общего числа заболевших. В сравнении со смертностью от гриппа этот показатель выше.
«Мы готовы к первому носителю вируса», – сказал советник по прессе департамента Симмо Саар. По его словам, решение о, к примеру, введении карантина, будет приниматься согласно оценке уровня опасности.
Как утверждают в Департаменте здоровья, они постоянно обмениваются информацией с аэропортом.
Как себя обезопасить?
Часто мойте руки теплой водой и мылом.
Если чихаете и кашляете, то прикрывайте рот и нос одноразовыми салфетками.
Не трогайте глаза, нос и рот грязными руками.
Держите дистанцию с другими людьми, по меньшей мере метр.
Если у вас возникает жар, кашель, затрудненность дыхания, немедленно свяжитесь с врачом.