Эстонские медицинские и госучреждения готовы к коронавирусу

Вирусолог Ирья Лутсар объясняет, что заболевший Covid-19 может заразить от двух до четырех человек. Лутсар отмечает, что все вирусы, в том числе коронавирус, мутируют.

«Коронавирус — это РНК-вирус, они быстро размножаются, механизма исправления ошибки нет. Очевидно, возникает много мутаций, многие из которых нежизнеспособны», – сказала вирусолог, поясняя, что новый коронавирус не мог бы прийти от человека, если бы не мутировал.

Министерство социальных дел и Департамент здоровья в связи с распространением коронавируса ведут активное сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний.

Департамент здоровья отправил руководства всем медицинским учреждениям Эстонии как раз на тот случай, если вирус достигнет страны. Постоянно информируются госучреждения. Поскольку симптомы гриппа и коронавируса одинаковые – повышается температура тела, возникает кашель, может возникнуть затрудненность дыхания, – то, чтобы определить тип вируса, следует провести лабораторный анализ.

Вчера департамент начал проводить сравнение пробы на грипп со штаммом коронавируса. «Мы просмотрим те тесты на грипп, в результате которых грипп был не выявлен», – пояснил Департамент здоровья.

Смертность вследствие Covid-19 составляет на данный момент чуть более двух процентов от общего числа заболевших. В сравнении со смертностью от гриппа этот показатель выше.

«Мы готовы к первому носителю вируса», – сказал советник по прессе департамента Симмо Саар. По его словам, решение о, к примеру, введении карантина, будет приниматься согласно оценке уровня опасности.

Как утверждают в Департаменте здоровья, они постоянно обмениваются информацией с аэропортом.