Стильно: превратим ванную комнату в вечнозеленые джунгли

Ванные комнаты все чаще превращаются в наши личные спа-центры, в которых мы снимаем напряжение после тяжелого рабочего дня, пишет Kodustiil.
В ванные комнаты тоже заглядывают новые тенденции. Набирают популярность ванные, утопающие в зелени. В ванной комнате, напоминающей джунгли, хочется провести время, словно на тропическом песчаном пляже, пишет idealhome.co.uk.
Если вы хотите использовать эту тенденцию у себя дома, имейте в виду, что не все растения подходят для ванной комнаты. Разумеется, ванную комнату не следует украшать любящими сухой воздух растениями - кактусами и суккулентами. Предпочтение следует отдавать растениям, которые привыкли к влаге и слабому освещению. Например, папоротники и эпифитные растения без корней являются хорошим вариантом для ванных комнат.
Ниже вы найдете несколько примеров, как сделать из вашей ванной спа-салон в стиле джунглей.