Стильно: превратим ванную комнату в вечнозеленые джунгли

В ванные комнаты тоже заглядывают новые тенденции. Набирают популярность ванные, утопающие в зелени. В ванной комнате, напоминающей джунгли, хочется провести время, словно на тропическом песчаном пляже, пишет idealhome.co.uk.

Если вы хотите использовать эту тенденцию у себя дома, имейте в виду, что не все растения подходят для ванной комнаты. Разумеется, ванную комнату не следует украшать любящими сухой воздух растениями - кактусами и суккулентами. Предпочтение следует отдавать растениям, которые привыкли к влаге и слабому освещению. Например, папоротники и эпифитные растения без корней являются хорошим вариантом для ванных комнат.