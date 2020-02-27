Коронавирус в Эстонии: со всеми пассажирами автобуса, ехавшими с заболевшим, связались

Этим утром в Эстонии был подтвержден первый случай заболевания COVID-19. Заболел гражданин Ирана, имеющий вид на жительство в Эстонии. На данный момент он находится в Западно-Таллиннской центральной больнице.

На пресс-конференции гендиректор Департамент здоровья Мерике Юрило пояснила, что человек, который заболел коронавирусом, заболел им не в Эстонии.

Гражданин Ирана с видом на жительство в Эстонии прибыл из Ирана. Там он долгое время пребывал по работе. Он прилетел рейсом из Станбула в Ригу, оттуда в Эстонию он приехал на автобусе в среду вечером. Он позвонил на номер 112, когда ему сообщили, что кто-то из его родственников заболел.

После того, как мужчина связался с Центром тревоги, его госпитализировали.

На данный момент чиновники связались с автобусной фирмой и со всеми пассажирами автобуса, где был заболевший. Всего в автобусе было 24 человека. Людей проинструктировали, что делать.

Юрило отметила, что сейчас на каникулах многие дети находятся за рубежом. Департамент здоровья передал Министерству образования и науки рекомендации: учебным заведениям следует взвесить возможность предоставления обучения на дому для детей, которые прибывают из стран с высоким риском заболевания: Иран, Северная Италия, Сингапур, Южная Корея, Япония. Также учебные заведения должны внимательно проследить за соблюдением гигиены детей.