Дурацкая шутка про коронавирус может дорого обойтись звезде английского футбола

Поведение полузащитника расценивается как оскорбительное и будет рассматриваться при "отягчающих обстоятельствах", так как в его публикации есть намек на определенную расу и/или национальность. Футболист "Тоттенхэма" должен дать ответ на обвинения до 5 марта.

Ранее Алли опубликовал видео в Snapchat, в котором он сам в защитной маске ходит по аэропорту, а рядом с ним кашляет азиат. Затем в кадре появляется дезинфицирующее средство для рук и подпись к нему: "Вирус должен быть быстрее, чтобы настичь меня". Позже футболист принес свои извинения за публикацию и удалил ролик.