В какую сторону и с какой интенсивностью движется строительный сектор

Хотя рост замедлился, это были все ещё очень большие объемы. Росту объемов способствовало наращивание возведения зданий, а замедляющий эффект вызывался снижением объема строительства сооружений. В прошлом году строительство зданий увеличилось на 3%, тогда как объемы сдачи сооружений снизились на 4% в годовом сравнении.

Что касается кварталов, то на объем возведения зданий повлиял сильный четвертый квартал. В последнем квартале прошлого года в Эстонии зданий было построено на 14% больше. Строительство же сооружений падало три последних квартала подряд. В четвертом квартале сдача сооружений снизилась в годовом сравнении на 5%.

Объем работ строительных предприятий Эстонии за рубежом увеличился

Объем строительных работ, выполненных эстонскими компаниями за рубежом, увеличился на 60% в годовом сравнении, но этот рост достигнут при относительно небольших объемах. Доля строительных работ, выполненных за рубежом, в прошлом году увеличилась. В то время как годом ранее доля выполненных за рубежом работ в среднем составляла 6%, в этом году доля строительных работ, выполненных за рубежом, составила 8%. В Латвии, Литве и Финляндии рост строительства, включая строительство зданий, в прошлом году замедлился, тогда как в Швеции объемы строительства начали расти.

По оценкам строительных предприятий, дефицит рабочей силы в строительстве в прошлом году пошел на спад

По мере замедления роста объемов строительства, пошла по сравнению с 2017-2018 годами на спад и нехватка рабочей силы в строительстве. И без того тяжелая ситуация на рынке труда в предыдущие годы была бы еще более напряженной без привлечения работников из-за рубежа. В то же время объемы строительства прошли свой пик, и основным препятствием для строительства, по мнению строительных компаний, является проблема спроса, что также ослабило чувство уверенности строительных компаний за последние два года.

Число строящихся объектов коммерческой недвижимости снижается

В прошлом году количество разрешений на строительство нежилых зданий сократилось на 10%, а количество разрешений на использование – на 33%. В нежилом сегменте в ближайшее время не ожидается быстрого роста. Ожидается, что в условиях замедления экономического роста спрос на коммерческую недвижимость в ближайшем будущем будет ниже, чем в предыдущие годы.

Спрос на жилищную недвижимость по-прежнему высок

Количество введенных в эксплуатацию новых жилищ в прошлом году было на 8% больше, чем годом ранее. Хотя рост замедлялся второй год подряд, в последний раз мы видели такое большое количество нового жилья в 2007 году. Разрешений на строительство жилой недвижимости в прошлом году было выдано на 15% больше, чем годом ранее. Поэтому можно ожидать умеренного роста объемов жилищного строительства. Хотя запас квартир для продажи упал немного ниже пика 2018 года, несколько меньшее предложение хорошо сбалансировано со спросом.