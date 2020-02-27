В какую сторону и с какой интенсивностью движется строительный сектор

Строительный сектор, который в предыдущие годы внес существенный вклад в экономический рост, в прошлом году его больше не поддерживал. Объем выполненных строительных работ в Эстонии в прошлом году остался на том же уровне, что и в 2018 году. Это также частично объясняется очень высокой сравнительной базой данных, поскольку в предыдущие два года рост объемов строительства в среднем превышал 20%, пишет экономист Swedbank Марианна Рыбинская.
Хотя рост замедлился, это были все ещё очень большие объемы. Росту объемов способствовало наращивание возведения зданий, а замедляющий эффект вызывался снижением объема строительства сооружений. В прошлом году строительство зданий увеличилось на 3%, тогда как объемы сдачи сооружений снизились на 4% в годовом сравнении.
Что касается кварталов, то на объем возведения зданий повлиял сильный четвертый квартал. В последнем квартале прошлого года в Эстонии зданий было построено на 14% больше. Строительство же сооружений падало три последних квартала подряд. В четвертом квартале сдача сооружений снизилась в годовом сравнении на 5%.
Объем работ строительных предприятий Эстонии за рубежом увеличился
Объем строительных работ, выполненных эстонскими компаниями за рубежом, увеличился на 60% в годовом сравнении, но этот рост достигнут при относительно небольших объемах. Доля строительных работ, выполненных за рубежом, в прошлом году увеличилась. В то время как годом ранее доля выполненных за рубежом работ в среднем составляла 6%, в этом году доля строительных работ, выполненных за рубежом, составила 8%. В Латвии, Литве и Финляндии рост строительства, включая строительство зданий, в прошлом году замедлился, тогда как в Швеции объемы строительства начали расти.
По оценкам строительных предприятий, дефицит рабочей силы в строительстве в прошлом году пошел на спад
По мере замедления роста объемов строительства, пошла по сравнению с 2017-2018 годами на спад и нехватка рабочей силы в строительстве. И без того тяжелая ситуация на рынке труда в предыдущие годы была бы еще более напряженной без привлечения работников из-за рубежа. В то же время объемы строительства прошли свой пик, и основным препятствием для строительства, по мнению строительных компаний, является проблема спроса, что также ослабило чувство уверенности строительных компаний за последние два года.
Число строящихся объектов коммерческой недвижимости снижается
В прошлом году количество разрешений на строительство нежилых зданий сократилось на 10%, а количество разрешений на использование – на 33%. В нежилом сегменте в ближайшее время не ожидается быстрого роста. Ожидается, что в условиях замедления экономического роста спрос на коммерческую недвижимость в ближайшем будущем будет ниже, чем в предыдущие годы.
Спрос на жилищную недвижимость по-прежнему высок
Количество введенных в эксплуатацию новых жилищ в прошлом году было на 8% больше, чем годом ранее. Хотя рост замедлялся второй год подряд, в последний раз мы видели такое большое количество нового жилья в 2007 году. Разрешений на строительство жилой недвижимости в прошлом году было выдано на 15% больше, чем годом ранее. Поэтому можно ожидать умеренного роста объемов жилищного строительства. Хотя запас квартир для продажи упал немного ниже пика 2018 года, несколько меньшее предложение хорошо сбалансировано со спросом.
Чувство уверенности домохозяйств на ближайшее время в отношении покупки или строительства жилья чуть ниже пика 2017-2018 годов, но все еще находится на высоком уровне. Доступность жилья в последние годы оставалась на высоком уровне, чему способствовал быстрый рост доходов домохозяйств. Ожидается, что наряду с замедлением экономического роста напряженность на рынке труда в следующем году несколько ослабнет, что, по нашему мнению, несколько притормозит рост заработной платы, хотя он и останется сильным. Сильный рост заработной платы и низкие процентные ставки продолжат способствовать спросу на жилье.