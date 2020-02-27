В Таллинне и Нарве покажут четыре лучших спектакля петербургских театров

В программу вошли спектакли, на которые трудно попасть даже в Петербурге. В Нарве спектакли будут переведены на эстонский язык, что дает возможность посмотреть лучшие спектакли нашего восточного соседа с эстонскими субтитрами.

29 февраля в Нарве – «Гроза» Островского, Театр на Васильевском

2 марта в Нарве – «Довлатов. Невидимая книга», Невидимый театр.

Этот экспериментальный спектакль, который авторы сами называют квартирником, будет, пожалуй, самым необычным по структуре. Спектакль про Сергея Довлатова будет показан не в театральном зале, а в кафе Нарвского театрального центра Vaba Lava – NO2.

3 марта в Нарве – «Живи и помни», Театр «Мастерская». Спектакль о Второй мировой войне.

4 марта в Нарве – «Король Лир», Небольшой драматический театр

5 марта в Таллинне – «Король Лир», Небольшой драматический театр

«Король Лир» - первая постановка Шекспира в репертуаре Небольшого драматического театра. Спектакль, репетиции которого продолжались почти пять лет, выходит в знаковый для НДТ год его 20-летия и является значимой вехой для актеров-основателей театра и Льва Эренбурга. Лев Эренбург: «Это история о том, что самые чистые и благие побуждения могут привести к самым разрушительным и абсурдным последствиям, если эти побуждения сопряжены с фанатизмом, категоричностью, бескомпромиссностью и жестокостью».

ФОТО: "Король Лир"