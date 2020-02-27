Карантин, ограничение движения, запрет мероприятий: МВД готово помочь ограничить распространение коронавируса

«Министерство внутренних дел в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны может оказывать поддержку Министерству социальных дел и Департаменту здоровья при введении карантина и обеспечении ограничений движения, запрета на проведении мероприятий или запрета на пребывание в определенном регионе в районе очага заболевания, например, в городе, учреждении или даже на судне, – передал пресс-секретарь слова Хельме. – Все это можно будет сделать в случае непосредственной угрозы, даже не объявляя чрезвычайное положение».

Министр Хельме добавил, что с предложением объявить чрезвычайную ситуацию к правительству обращается министр социальных дел по предложению Департамента здоровья. Если правительство решит объявить чрезвычайную ситуацию в связи с коронавирусом, руководить ей также будет министр социальных дел.

Департамент здоровья и Министерство социальных дел не видят необходимости вводить чрезвычайное положение после выявления первого случая заражения коронавирусом в Эстонии.