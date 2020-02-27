Автобус, в котором ехал носитель коронавируса, отправился из Таллинна в Санкт-Петербург

«Информация о том, что речь идет о нашем пассажире, поступила сегодня в 9:30. Мы сразу же вызвали кризисную команду, которая связалась с Департаментом здоровья. Вместе мы предприняли ряд мер по обеспечению безопасности», - рассказал исполнительный директор Lux Express Янно Ритсберг.

По данным автобусной фирмы, носитель вируса ехал в автобусе, который в среду, 26 февраля, в 14:00 отправился из Риги и в 18:30 прибыл в Таллинн. На этот рейс было продано 24 билета. Lux Express передал данные всех пассажиров в Департамент здоровья, который связался с ними. Lux Express также проинформировал водителя и его помощника, которые на время инкубационного периода будут освобождены от работы.

В Таллинне в этом автобусе была проведена уборка, и в 21:30 он отправился в Петербург. Департамент здоровья подтвердил, что без носителя вируса дальнейшее распространение вируса маловероятно, но, несмотря на это, этот автобус будет снят с линии и основательно продизенфицирован.