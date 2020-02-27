Автобус, в котором находился носитель коронавируса, поехал из Таллинна в Санкт-Петербург
Автобусная фирма Lux Express установила, что первый эстонский пациент с коронавирусом вчера в 14:00 отправился на их автобусе из Риги в Таллинн. После получения этой информации Lux Express, проконсультировавшись с Департаментом здоровья, принял дополнительные меры безопасности, чтобы гарантировать дальнейшую безопасность пассажиров и избежать дальнейшего распространения вируса в автобусе, в котором ехал заразившийся человек.
«Информация о том, что речь идет о нашем пассажире, поступила сегодня в 9:30. Мы сразу же вызвали кризисную команду, которая связалась с Департаментом здоровья. Вместе мы предприняли ряд мер по обеспечению безопасности», - рассказал исполнительный директор Lux Express Янно Ритсберг.
По данным автобусной фирмы, носитель вируса ехал в автобусе, который в среду, 26 февраля, в 14:00 отправился из Риги и в 18:30 прибыл в Таллинн. На этот рейс было продано 24 билета. Lux Express передал данные всех пассажиров Департаменту здоровья, который связался с ними. Lux Express также проинформировал водителя и его помощника, которые на время инкубационного периода будут освобождены от работы.
В Таллинне тот самый автобус был убран и в 21:30 он отправился в Петербург. Департамент здоровья подтвердил, что без носителя вируса дальнейшее распространение вируса маловероятно, но, несмотря на это, этот автобус будет снят с линии и основательно продизенфицирован.
Lux Express готов выкупить билеты у тех людей, кто в ближайшее время желает отказаться от поездки.