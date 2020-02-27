Госпрокуратура не стала возбуждать уголовное дело в отношении Катри Райк

В поданном прокуратуре 18 февраля заявлении от Levikom Eesti OÜ говорится, что Райк занималась подделкой документа и торговлей влиянием. Levikom попросило прокуратуру возбудить в отношении Райк уголовное дело по статьям Пенитенциарного кодекса, касающихся торговли влиянием и подделки документа должностным лицом в связи с фальсификацией протокола заседания о конкурсе по 5G, прошедшего 16 января.

«С точки зрения госпрокуратуры, в жалобе о преступлении отсутствуют указывания на то, что протокол заседания специальной комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией 16 января мог быть фальсифицирован. Отсутствуют также данные о том, что Катри Райк занималась торговлей влиянием», - сообщила BNS пресс-секретарь госпрокуратуры Оля Кивистик.

18 февраля Райк (SDE) сказала BNS, что выдвинутые против нее Levikom обвинения непонятны.

По ее словам, Levikom OÜ не присутствовало на заседании специального антикоррупционного комитета 16 января. «Поэтому непонятно, когда откуда взято их утверждение, что в протоколе заседания нет подлинного текста выступлений», - сказала она.

Райк отметила, что члены комиссии, по одному члену от каждой политической партии, всегда имели возможность ознакомиться с проектом протокола до его подписания и обнародования.