Госпрокуратура не стала возбуждать уголовное дело в отношении Катри Райк

Госпрокуратура решила не возбуждать уголовное дело в отношении председателя специальной комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией Катри Райк, поскольку не нашла в заявлении указаний на совершенное преступление.
В поданном прокуратуре 18 февраля заявлении от Levikom Eesti OÜ говорится, что Райк занималась подделкой документа и торговлей влиянием. Levikom попросило прокуратуру возбудить в отношении Райк уголовное дело по статьям Пенитенциарного кодекса, касающихся торговли влиянием и подделки документа должностным лицом в связи с фальсификацией протокола заседания о конкурсе по 5G, прошедшего 16 января.
«С точки зрения госпрокуратуры, в жалобе о преступлении отсутствуют указывания на то, что протокол заседания специальной комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией 16 января мог быть фальсифицирован. Отсутствуют также данные о том, что Катри Райк занималась торговлей влиянием», - сообщила BNS пресс-секретарь госпрокуратуры Оля Кивистик.
18 февраля Райк (SDE) сказала BNS, что выдвинутые против нее Levikom обвинения непонятны.
По ее словам, Levikom OÜ не присутствовало на заседании специального антикоррупционного комитета 16 января. «Поэтому непонятно, когда откуда взято их утверждение, что в протоколе заседания нет подлинного текста выступлений», - сказала она.
Райк отметила, что члены комиссии, по одному члену от каждой политической партии, всегда имели возможность ознакомиться с проектом протокола до его подписания и обнародования.
«Как председатель комитета, я всегда следовала этой процедуре. Ни одного комментария к конкретному проекту протокола не было. Мне как председателю комитета трудно понять, на чем основано заявление Levikom Eesti OÜ о том, что протокол стремится скрыть проблем, связанные с выдачей лицензий на частоту 5G. Из-за продолжающегося судебного разбирательства по разрешению использования частот комиссия решила дождаться окончательного решения», - пояснила Райк.