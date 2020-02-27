Воспитанник нарвского футбола Никита Михайлов может перейти в турецкий "Галатасарай"

"Не удивлюсь, если после окончания сезона Никита Михайлов уедет в хороший европейский клуб. Знаю, что за ним активно следит «Галатасарай» и другие турецкие клубы. Возможно, скоро в эстонском футболе появится новая звезда" - сказал наставник "Транса" Дженк Озджан в интервью клубному сайту.

Никита Михайлов - воспитанник нарвского футбола, дебютировавший за нарвский клуб в Премиум-лиге в последнем туре сезона 2017 года. В прошлом году 17-летний футболист подписал первый профессиональный контракт с "Нарва-Транс".