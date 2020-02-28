Профсоюзный лидер: сокращенные энергетики не то, что не остаются в регионе, они даже не остаются в стране

- Профсоюз нарвских энергетиков заявил о новых массовых сокращениях на Нарвских электростанциях, концерн Eesti Energia эту информацию опроверг: так людей уже сокращают или только планируют?

- Да, поведение Eesti Energia сейчас остается крайне непонятным, но в итоге член правления концерна все же подтвердил, что сокращения начались. Я объяснял и своему руководству: не нужно делать из меня глупого человека. К кому первым обращаются работники на предприятии? Ко мне, то есть в профсоюз. Они узнают, получают на руки уведомления и идут ко мне, поэтому и общая численность и то, что все это вообще начинается, первым узнаю я.

- Скажите, при наличии профсоюза и коллективного договора, если руководство предприятие задумало сократить даже не сто, как прозвучало в вашем случае, а даже 10-20 работников, разве не нужно первым делом связаться с вами и обсудить, как само решение, так и возможности его реализации, чтобы минимизировать тот негатив, который несет с собой сокращение?

- Конечно, нужно. В принципе, мы ежедневно на предприятии ведем переговоры с руководством, но в данном случае мы до последнего надеялись, да и наше непосредственное руководство на электростанциях тоже надеялось, что все же найдется финансовое вливание, которое позволит выполнить прежние договоренности с коллективом.

- Но у вас была информация о том, что сто человек ходят по краю пропасти и вот-вот свалятся в эту бездну сокращений?

- Официальной информации не было, но к этому были все предпосылки, поэтому я сам задавал руководству вопросы о том, когда это начнется? Но напрямую наше руководство ничего не говорило.

- А когда все началось, вы узнали об этом от работодателя, или к вам стали просто приходить люди и говорить: «Смотри, я получил такую бумагу, меня сокращают»?

- В принципе, и то, и другое. В первую очередь, конечно, стали приходит люди и говорить: «Мало того, что дали бумагу, так сокращаются еще и с середины рабочего дня».

- То есть увольняли не то, что со дня, с часа?

- Можно сказать и так.

- И все проводится именно, как сокращение?

- Да, но это не коллективное сокращение, сокращения проводятся по 20-25 человек в месяц, но факт остается фактом. После первых сокращенных ко мне стали приходить и другие, кому уже вручили уведомление, стали вырисовываться перспективы, именно поэтому я и сообщил СМИ такую цифру, что сокращены будут около 100 человек.

- Скажите, кого сокращают? Во время первых волн говорилось, что, прежде всего, сокращают пенсионеров и тех, кому есть, где достать кусок хлеба, кто летит сегодня?