Студия Postimees: ждать ли Ида-Вирумаа новых массовых сокращений?

Ида-Вирумаа вновь занял свое место на первых полосах республиканских СМИ. В то время как министры выступают с громкими заявлениями о планах строительства одного-двух крупных заводов, сами работники сообщают о новых волнах сообщений. В студии Postimees в прямом эфире, который начнется в пятницу, 28 февраля, в 14.00, мы встретимся с руководителем Профсоюза Нарвских электростанций Андреем Зайцевым, открыто заявившим, что государство снова обмануло энергетиков.