Пт, 28.02.2020
Сколько иноязычных могли бы применить это к себе, устав трудиться над ситуацией без капли тепла и поддержки в ответ, опуская руки и уходя от нерешаемой проблемы? Наталья Сааль
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  • Студия Postimees: ждать ли Ида-Вирумаа новых массовых сокращений?

Студия Postimees: ждать ли Ида-Вирумаа новых массовых сокращений?

Ида-Вирумаа вновь занял свое место на первых полосах республиканских СМИ. В то время как министры выступают с громкими заявлениями о планах строительства одного-двух крупных заводов, сами работники сообщают о новых волнах сообщений. В студии Postimees в прямом эфире, который начнется в пятницу, 28 февраля, в 14.00, мы встретимся с руководителем Профсоюза Нарвских электростанций Андреем Зайцевым, открыто заявившим, что государство снова обмануло энергетиков.

  • Профсоюз нарвских энергетиков заявил о новых массовых сокращениях на Нарвских электростанциях, концерн Eesti Energia эту информацию опровергает: так людей уже сокращают или только планируют сократить?
  • Каковы настроения на электростанциях, что говорят люди и к чему готовятся?
  • Планы строительства заводов – это реальность или пускание пыли в глаза?
  • Из Нарвы постоянно поступает информация о закрытии того или иного крупного предприятия, сотни людей теряют работу. Что происходит потом: люди находят новое место, уезжают в столицу или за пределы страны?

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