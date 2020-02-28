Студия Postimees: ждать ли Ида-Вирумаа новых массовых сокращений?

Ида-Вирумаа вновь занял свое место на первых полосах республиканских СМИ. В то время как министры выступают с громкими заявлениями о планах строительства одного-двух крупных заводов, сами работники сообщают о новых волнах сообщений. В студии Postimees в прямом эфире, который начнется в пятницу, 28 февраля, в 14.00, мы встретимся с руководителем Профсоюза Нарвских электростанций Андреем Зайцевым, открыто заявившим, что государство снова обмануло энергетиков.
- Профсоюз нарвских энергетиков заявил о новых массовых сокращениях на Нарвских электростанциях, концерн Eesti Energia эту информацию опровергает: так людей уже сокращают или только планируют сократить?
- Каковы настроения на электростанциях, что говорят люди и к чему готовятся?
- Планы строительства заводов – это реальность или пускание пыли в глаза?
- Из Нарвы постоянно поступает информация о закрытии того или иного крупного предприятия, сотни людей теряют работу. Что происходит потом: люди находят новое место, уезжают в столицу или за пределы страны?