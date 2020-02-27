Рынок недвижимости Ида-Вирумаа поражает своей активностью

По данным Земельного департамента, по состоянию на 27 февраля там было заключено 290 сделок купли-продажи квартир, что практически равно, например, 298 сделкам с квартирами в Тартуском уезде.

«Средняя цена квадратного метра квартиры в Ида-Вирумаа во много раз меньше, чем в центральных регионах страны. Средняя цена квадратного метра в Харьюмаа в начале года составила 1910 евро и в Тартуском уезде - 1401 евро, а в Ида-Вирумаа в январе-феврале средняя цена составляла 243 евро», - комментирует руководитель портала City24 Карин Ноппель-Кокеров.

По ее словам, нет необходимости детально изучать причины такой разницы в ценах: в Таллинне и Тарту рос цен зависит от новостроек, в то время как в Ида-Вирумаа практически нет новой застройки, и сделки в основном осуществляются с квартирами в домах, построенных до 1990-х годов.

В то же время, по данным портала недвижимости City24.ee, продавцы квартир в Ида-Вирумаа в январе запрашивали 532 евро за квадратный метр, что означает, что цена предложения была почти на 120 процентов выше цены сделки.