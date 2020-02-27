Гандбольный клуб "Таллинн" хочет играть в финской лиге

Серебряный призер чемпионата Эстонии по гандболу, клуб "Таллинн" подумывает о том, чтобы в новом сезоне заявиться в высшую лигу Финляндии, передает Rus.Err.ee.
Oдин из руководителей "Таллинна" Ристо Лепп отметил, что эта идея пользуется поддержкой со стороны как руководства федерации гандбола Финляндии, так и тамошних клубов. Большинство из команд высшей лиги Финляндии базируются в Хельсинки или в часе езды от него, исключением является лишь клуб из Турку.
По словам Ристо Леппа, он активно обсуждает и развивает свою идею в сотрудничестве с президентом клуба "Хельсинки" Вилле Леппаненом.
"Сейчас соберем все хорошие идеи, составим конкретный план, а затем сделаем официальное предложение Союзам гандбола Финляндии, Эстонии и Европы", - отметил Лепп.