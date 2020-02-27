Гандбольный клуб "Таллинн" хочет играть в финской лиге

Oдин из руководителей "Таллинна" Ристо Лепп отметил, что эта идея пользуется поддержкой со стороны как руководства федерации гандбола Финляндии, так и тамошних клубов. Большинство из команд высшей лиги Финляндии базируются в Хельсинки или в часе езды от него, исключением является лишь клуб из Турку.