Чт, 27.02.2020
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Гандбольный клуб "Таллинн" хочет играть в финской лиге

Ристо Лепп

ФОТО: HC Tallinn

Серебряный призер чемпионата Эстонии по гандболу, клуб "Таллинн" подумывает о том, чтобы в новом сезоне заявиться в высшую лигу Финляндии, передает Rus.Err.ee.

Oдин из руководителей "Таллинна" Ристо Лепп отметил, что эта идея пользуется поддержкой со стороны как руководства федерации гандбола Финляндии, так и тамошних клубов. Большинство из команд высшей лиги Финляндии базируются в Хельсинки или в часе езды от него, исключением является лишь клуб из Турку.

По словам Ристо Леппа, он активно обсуждает и развивает свою идею в сотрудничестве с президентом клуба "Хельсинки" Вилле Леппаненом.

"Сейчас соберем все хорошие идеи, составим конкретный план, а затем сделаем официальное предложение Союзам гандбола Финляндии, Эстонии и Европы", - отметил Лепп.

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