Чт, 27.02.2020
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  • Из полицейского бюро в Таллинне увезли человека с подозрением на коронавирус
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Из полицейского бюро в Таллинне увезли человека с подозрением на коронавирус

Сегодня в 12.15 в бюро Департамента полиции и погранохраны (PPA) на Таммсааре в Таллинне вызвали скорую помощь. В больницу с подозрением на коронавирус для проверки состояния здоровья отправлен один человек. По совету Департамента здоровья, PPA временно закрывает бюро для дезинфекции.

PPA сообщит, когда бюро будет вновь открыто.

Человек, которого увезли в больницу, является иностранцем. У него были замечены симптомы простуды. Ему сделают тест на Covid-19. В случае, если тест окажется положительным, Департамент начнет устанавливать личности других людей, которые, возможно, с ним контактировали.

Департамент здоровья передаст новую информацию при первой возможности. 

Инкубационный период Covid-19 составляет до двух недель. До проявления симптомов человек не заразен. 

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