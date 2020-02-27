Из полицейского бюро в Таллинне увезли человека с подозрением на коронавирус

Сегодня в 12.15 в бюро Департамента полиции и погранохраны (PPA) на Таммсааре в Таллинне вызвали скорую помощь. В больницу с подозрением на коронавирус для проверки состояния здоровья отправлен один человек. По совету Департамента здоровья, PPA временно закрывает бюро для дезинфекции.
PPA сообщит, когда бюро будет вновь открыто.
Человек, которого увезли в больницу, является иностранцем. У него были замечены симптомы простуды. Ему сделают тест на Covid-19. В случае, если тест окажется положительным, Департамент начнет устанавливать личности других людей, которые, возможно, с ним контактировали.
Департамент здоровья передаст новую информацию при первой возможности.
Инкубационный период Covid-19 составляет до двух недель. До проявления симптомов человек не заразен.