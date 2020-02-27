Из полицейского бюро в Таллинне увезли человека с подозрением на коронавирус

Сегодня в 12.15 в бюро Департамента полиции и погранохраны (PPA) на Таммсааре в Таллинне вызвали скорую помощь. В больницу с подозрением на коронавирус для проверки состояния здоровья отправлен один человек. По совету Департамента здоровья, PPA временно закрывает бюро для дезинфекции.