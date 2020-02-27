Чт, 27.02.2020
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Наконец-то продан один из самых старых домов Кадриорга

Дом в Кадриорге по адресу Поска, 41

ФОТО: Сергей Драгунов, "День за Днем"

Разрушавшийся в течение нескольких десятков лет в ожидании нового хозяина дом на Поска, 41 наконец-то продан, и скоро начнется его реставрация, передает ERR.

В кроновый период за дом XIX века запрашивали 15,5 миллионов крон, затем цена была снижена до 9 миллионов, но в 2009 году  подсчитали, что на реставрацию архитектурного памятника была бы потрачена такая же сумма. В последних объявлениях на порталах недвижимости цена исторического здания равнялась уже 330 000 евро.

В январе этого года дом наконец сменил собственников, и купившая его супружеская пара планирует начать реновацию, чтобы превратить дом в семейное гнездышко.

«Начато проектирование, и мы общаемся с Департаментом защиты памятников, пытаясь найти компромиссы: первоначальный вид дома обязательно сохранится,  пластиковых окон ставить не будут», - пообещал новый собственник, не пожелавший обнародовать ни свое имя, ни цену, за которую был куплен дом, назвав ее справедливой рыночной ценой.

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