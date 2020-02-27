Инструкция: как жители Эстонии должны вести себя при подозрении на коронавирус

По данным Департамента здоровья, в настоящий момент регионами с высоким риском распространения коронавируса являются КНР, Северная Италия (Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт), Иран, Япония, Сингапур и Южная Корея.

Вероятность заболевания людей, которые путешествуют по этим регионам или проживают в них, является высокой. При заболевании коронавирусом или при подозрении на заражение необходимо связаться с центром семейных врачей или позвонить по консультационному телефону семейных врачей 1220. Если нужна неотложная помощь, вызовите скорую помощь. Идти в центр семейных врачей или ЭМО ни в коем случае нельзя, так как есть риск заразить других людей.

Эстонская больничная касса сообщает, что при подозрении на коронавирус семейный врач опирается на разосланные Департаментом здоровья рекомендации. Если врач считает необходимым домашнее лечение (возможный контакт с носителям вируса или симптомы заболевания), он выдает человеку больничный или больничный по уходу за ребенком. На основании этого Больничная касса в обычном порядке выплачивает компенсацию. Врач может выдать больничный тому, кто был застрахован работодателем. При принятии решения врач руководствуется состоянием здоровья пациента. На основании больничного работодатель (с четвертого дня) и Больничная касса (с девятого дня) выплачивают человеку компенсацию по нетрудоспособности.

В случае, если застрахованному в Эстонии человеку был выдан подтверждающий болезнь документ в другой стране (справка от иностранного врача), Больничная касса также выплатит ему компенсацию.