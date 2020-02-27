Штраф до 1200 евро: жителей Эстонии призывают перепроверить налоговые декларации

Поэтому тот, кто получал в течение года так называемую «черную» зарплату, и тот, кто при подаче налоговой декларации заметил, что предварительно заполненные налоговые декларации ниже фактической заработной платы, должен указать в своей налоговой декларации свой фактический доход.

По словам руководителя отдела налогового аудита MTA Оскара Ыуна , оплата труда в конверте обычно является двусторонним соглашением между работодателем и работником. «Мы исходим из того, что ответственность за невыплаченные налоговые обязательства несут обе стороны. В ситуации, когда работник согласился или даже попросил зарплату в конверте, было бы крайне несправедливо требовать уплаты налога только от работодателя, - сказал Ыун. - Так что следует обязательно проверить свою налоговую декларацию и исправить ее в случае необходимости».

Если работодатель не уплатил налог с заработной платы, налог должен уплатить получатель зарплаты. MTA в свою очередь призывает работодателя декларировать и выплачивать взносы по социальному налогу и страхованию от безработицы на заработную плату, выплачиваемую «по-черному». Таким образом получающий зарплату в конверте человек обеспечивает себя социальными гарантиями - такими как компенсация по болезни, возможность справедливого родительского пособия и более высокая пенсия.

В прошлом году наибольшее налоговое обязательство, наложенное MTA, составило включая проценты 2500 евро, которые работник должен был заплатить позже из-за зарплаты в конверте. Это был работник строительного предприятия в Южной Эстонии, который согласился получать зарплату в конверте и хотел, чтобы скрыть официальный доход, вести со своим работодателем расчеты в наличных.

Если работник решает подать неверную налоговую декларацию, это может привести к штрафу в размере до 1200 евро. Следует также иметь в виду, что в дополнение к неуплаченной сумме налога придется также выплатить проценты в размере 0,06% в день.