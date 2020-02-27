Картина дня: Эстония в объятиях коронавируса, мифы об экзамене по вождению и напоминание налоговиков

Инструкция: как жители Эстонии должны вести себя при подозрении на коронавирус

Если человек вернулся из региона распространения коронавируса и беспокоится о своем здоровье, но у него нет симптомов заболевания, он должен связаться с работодателем и в соответствии с достигнутой договоренностью остаться дома или работать удаленно, сообщает Эстонская больничная касса. Читать далее...

Приезжающие из-за границы в Эстонию могут взять больничный и без симптомов коронавируса

Пассажирам, прибывшим в Эстонию из стран, где распространяется коронавирус, советуется две недели оставаться дома. Если семейный врач считает необходим домашнее лечение, то необходимо открыть больничный лист. Читать далее...

Вспышка коронавируса: в Италии уже больше 450 заболевших

Количество людей, заразившихся новым коронавирусом Covid-19 в Италии, резко выросло и составило, по последним данным, 453 человека. Читать далее...

Минздрав Германии объявил, что в стране началась эпидемия COVID-19

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан объявил, что в Германии начинается эпидемия коронавируса, подчеркнув, что цепочки инфекционного процесса отчасти не проследить, и в этом новизна ситуации. Читать далее...

Экзаменаторы слишком рьяно бьют по тормозам

Процесс сдачи экзамена по вождению вызывает много вопросов у новичков и сочувствующих. Департамент не видит проблемы. «Да они специально заваливают, чтоб государство больше денег заработало! Видимо, премии им полагаются за это». «Я только с пятого раза смог получить права. Все по вине экзаменатора, который видел ошибки там, где их не было». «Я с первых минут чем-то не угодила экзаменатору. Говорил со мной резко, да еще и на тормоз надавил на пустой дороге». Пожалуй, многие из нас слышали подобные заявления от друзей, знакомых или родственников, когда они получали водительские права. Кто-то во всем винит экзаменаторов, другие – местные автошколы, а кто-то даже видит во всем происходящем теорию заговора. Читать далее...

Людмила Ганс: благотворительностью должны заниматься меценаты, а не спонсоры

В этом году исполняется четверть века с того дня, как правительство Эстонии во главе с Тийтом Вяхи подписало разрешение на создание фонда «Благовест» («Rõõmukuulutus»), бессменным руководителем которого является Людмила Ганс. За годы существования меценаты фонда отметили денежными премиями и ценными подарками заслуги сотен русскоязычных деятелей культуры. Читать далее...

Три мифа о бюджете Евросоюза: кто кого кормит?

В Брюсселе опять кипят нешуточные страсти – 27 стран Евросоюза должны обсудить бюджет на 2021-2027 годы и договориться по поводу него. Традиционно этому событию уделяется немало внимания в новостях. Из общения со студентами, менеджерами, друзьями и политиками у меня создалось впечатление, что среднестатистический европейский обыватель не слишком разбирается в деталях и специфике функционирования Евросоюза, что приводит к возникновению некоторых мифов и стереотипов. Читайте мнение Петера Зашева здесь.

Полуэстония, где «свободно гуляют волки». Как живут в Ипики?

Карта Руиенского края не будет исследована полностью, если мы не проедем до конца дальнего севера. До конца - это значит до Ипики, волости, о которой местные говорят: «Здесь наполовину Латвия, наполовину Эстония». Тут как на ладони виден эффект приграничной Латвии: депопуляция, отсутствие государственной поддержки и, следовательно, отсутствие теоретической перспективы. Читать далее...

Спорим, вы не угадаете, в каком районе Таллинна больше всего квартирных краж!

Больше всего квартирных краж в столице совершается в центре города и Пыхья-Таллинне, выяснил анализ преступлений против собственности, проведенный скандинавской охранной фирмой Rapid Security. Таким образом, район Ласнамяэ в глазах общественности реабилитирован! Читать далее...

Госпрокуратура не стала возбуждать уголовное дело в отношении Катри Райк

Госпрокуратура решила не возбуждать уголовное дело в отношении председателя специальной комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией Катри Райк, поскольку не нашла в заявлении указаний на совершенное преступление. Читать далее...

Жителей Эстонии призывают перепроверить налоговые декларации