Картина дня: Эстония в объятиях коронавируса, мифы об экзамене по вождению и напоминание налоговиков

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями четверга.
В Эстонии выявлен первый случай заболевания коронавирусом
Министр социальных дел Танель Кийк признал в передаче Terevisioon на ERR, что в четверг утром в Эстонии был выявлен первый случай заболевания коронавирусом COVID-19. Больным оказался гражданин Ирана, приехавший со своей родины. Он был помещен в Западно-Таллиннскую центральную больницу, в инфекционное отделение. Читать далее... Следите за развитием событий в нашем блоге, посвященном коронавирусу.
Со всеми пассажирами автобуса, ехавшими с носителями коронавируса, связались
Иранец с видом на жительство в Эстонии прибыл из Ирана. Там он долгое время пребывал по работе. Он прилетел рейсом из Стамбула в Ригу, оттуда в Эстонию он приехал на автобусе в среду вечером. Он позвонил на номер 112, когда ему сообщили, что кто-то из его родственников заболел. После того, как мужчина связался с центром тревоги, его госпитализировали. На данный момент чиновники связались с автобусной фирмой и со всеми пассажирами автобуса, где был заболевший. Всего в автобусе было 24 человека. Людей проинструктировали о том, что делать. Читать далее...
Автобус, в котором находился носитель коронавируса, поехал из Таллинна в Санкт-Петербург
Автобусная фирма Lux Express установила, что первый эстонский пациент с коронавирусом вчера в 14:00 отправился на их автобусе из Риги в Таллинн. После получения этой информации Lux Express, проконсультировавшись с Департаментом здоровья, принял дополнительные меры безопасности, чтобы гарантировать дальнейшую безопасность пассажиров и избежать дальнейшего распространения вируса в автобусе, в котором ехал заразившийся человек. Читать далее...
Из полицейского бюро в Таллинне увезли человека с подозрением на коронавирус
Сегодня в 12:15 в бюро Департамента полиции и погранохраны (PPA) на Таммсааре в Таллинне вызвали скорую помощь. В больницу для проверки состояния здоровья оттуда увезли одного человека с подозрением на коронавирус. По совету Департамента здоровья, PPA временно закрывает бюро для дезинфекции. Читать далее...
Эстонские медицинские и госучреждения готовы к коронавирусу
Вирусолог Ирья Лутсар объясняет, что заболевший Covid-19 может заразить от двух до четырех человек. Лутсар отмечает, что все вирусы, в том числе коронавирус, мутируют. Читать далее...
МВД готово помочь ограничить распространение коронавируса
«Министерство внутренних дел в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны может оказывать поддержку Министерству социальных дел и Департаменту здоровья при введении карантина и обеспечении ограничений движения, запрета на проведении мероприятий или запрета на пребывание в определенном регионе в районе очага заболевания, например, в городе, учреждении или даже на судне, – передал пресс-секретарь слова Марта Хельме. – Все это можно будет сделать в случае непосредственной угрозы, даже не объявляя чрезвычайное положение». Читать далее...
Вирусолог: 18 фактов о коронавирусе, известных на данный момент
Вирусолог Ирья Лутсар на своей странице в Facebook делает обзор всей известной и проверенной информации о новом коронавирусе (SARS-2) и заболевании, которое он вызывает (COVID-19). 1. Коронавирус генетически наиболее близок к SARS (атипичная пневмония - прим.ред.). 2. Коронавирусы – это известные патогены, поражающие дыхательные пути людей. 3. Основным переносчиком SARS-2 являются летучие мыши, но, вероятно, есть также промежуточный хозяин. Читать далее...
Инструкция: как жители Эстонии должны вести себя при подозрении на коронавирус
Если человек вернулся из региона распространения коронавируса и беспокоится о своем здоровье, но у него нет симптомов заболевания, он должен связаться с работодателем и в соответствии с достигнутой договоренностью остаться дома или работать удаленно, сообщает Эстонская больничная касса. Читать далее...
Приезжающие из-за границы в Эстонию могут взять больничный и без симптомов коронавируса
Пассажирам, прибывшим в Эстонию из стран, где распространяется коронавирус, советуется две недели оставаться дома. Если семейный врач считает необходим домашнее лечение, то необходимо открыть больничный лист. Читать далее...
Вспышка коронавируса: в Италии уже больше 450 заболевших
Количество людей, заразившихся новым коронавирусом Covid-19 в Италии, резко выросло и составило, по последним данным, 453 человека. Читать далее...
Минздрав Германии объявил, что в стране началась эпидемия COVID-19
Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан объявил, что в Германии начинается эпидемия коронавируса, подчеркнув, что цепочки инфекционного процесса отчасти не проследить, и в этом новизна ситуации. Читать далее...
Экзаменаторы слишком рьяно бьют по тормозам
Процесс сдачи экзамена по вождению вызывает много вопросов у новичков и сочувствующих. Департамент не видит проблемы. «Да они специально заваливают, чтоб государство больше денег заработало! Видимо, премии им полагаются за это». «Я только с пятого раза смог получить права. Все по вине экзаменатора, который видел ошибки там, где их не было». «Я с первых минут чем-то не угодила экзаменатору. Говорил со мной резко, да еще и на тормоз надавил на пустой дороге». Пожалуй, многие из нас слышали подобные заявления от друзей, знакомых или родственников, когда они получали водительские права. Кто-то во всем винит экзаменаторов, другие – местные автошколы, а кто-то даже видит во всем происходящем теорию заговора. Читать далее...
Людмила Ганс: благотворительностью должны заниматься меценаты, а не спонсоры
В этом году исполняется четверть века с того дня, как правительство Эстонии во главе с Тийтом Вяхи подписало разрешение на создание фонда «Благовест» («Rõõmukuulutus»), бессменным руководителем которого является Людмила Ганс. За годы существования меценаты фонда отметили денежными премиями и ценными подарками заслуги сотен русскоязычных деятелей культуры. Читать далее...
Три мифа о бюджете Евросоюза: кто кого кормит?
В Брюсселе опять кипят нешуточные страсти – 27 стран Евросоюза должны обсудить бюджет на 2021-2027 годы и договориться по поводу него. Традиционно этому событию уделяется немало внимания в новостях. Из общения со студентами, менеджерами, друзьями и политиками у меня создалось впечатление, что среднестатистический европейский обыватель не слишком разбирается в деталях и специфике функционирования Евросоюза, что приводит к возникновению некоторых мифов и стереотипов. Читайте мнение Петера Зашева здесь.
Полуэстония, где «свободно гуляют волки». Как живут в Ипики?
Карта Руиенского края не будет исследована полностью, если мы не проедем до конца дальнего севера. До конца - это значит до Ипики, волости, о которой местные говорят: «Здесь наполовину Латвия, наполовину Эстония». Тут как на ладони виден эффект приграничной Латвии: депопуляция, отсутствие государственной поддержки и, следовательно, отсутствие теоретической перспективы. Читать далее...
Спорим, вы не угадаете, в каком районе Таллинна больше всего квартирных краж!
Больше всего квартирных краж в столице совершается в центре города и Пыхья-Таллинне, выяснил анализ преступлений против собственности, проведенный скандинавской охранной фирмой Rapid Security. Таким образом, район Ласнамяэ в глазах общественности реабилитирован! Читать далее...
Госпрокуратура не стала возбуждать уголовное дело в отношении Катри Райк
Госпрокуратура решила не возбуждать уголовное дело в отношении председателя специальной комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией Катри Райк, поскольку не нашла в заявлении указаний на совершенное преступление. Читать далее...
Жителей Эстонии призывают перепроверить налоговые декларации
Налогово-таможенный департамент (MTA) напоминает, что работник несет осознанную ответственность за получение заработной платы в конверте и что получение зарплаты в конверте не освобождает работника от уплаты подоходного налога. Читать далее...