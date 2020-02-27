Фото и видео: автобус с пассажирами столкнулся с фургоном

Сегодня утром в Вильянди на перекрестке улицы Якобсони и Таллиннской улицы столкнулись синий фургон Peugeot и автобус Atko, пишет Sakala.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск, сообщение о ДТП поступило в Центр тревоги в 7.17.
«Маршрутный автобус двигался по Таллиннской улице и, по предварительной информации, стал пересекать перекресток на красный сигнал светофора, в результате чего столкнулся с ехавшим по улице Якобсони фургоном Peugeot», - сказала Кейск
В момент ДТП в автобусе было восемь человек, никто из них не пострадал.
В Peugeot был только водитель. Медики проверили его состояние здоровья и, к счастью, травм у него не обнаружено.