Чт, 27.02.2020
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  • Фото и видео: автобус с пассажирами столкнулся с фургоном

Фото и видео: автобус с пассажирами столкнулся с фургоном

Сегодня утром в Вильянди на перекрестке улицы Якобсони и Таллиннской улицы столкнулись синий фургон Peugeot и автобус Atko, пишет Sakala.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск, сообщение о ДТП поступило в Центр тревоги в 7.17.

«Маршрутный автобус двигался по Таллиннской улице и, по предварительной информации, стал пересекать перекресток на красный сигнал светофора, в результате чего столкнулся с ехавшим по улице Якобсони фургоном Peugeot», - сказала Кейск

В момент ДТП в автобусе было восемь человек, никто из них не пострадал.

В Peugeot был только водитель. Медики проверили его состояние здоровья и, к счастью, травм у него не обнаружено.

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