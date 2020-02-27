Фото и видео: автобус с пассажирами столкнулся с фургоном

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск, сообщение о ДТП поступило в Центр тревоги в 7.17.

«Маршрутный автобус двигался по Таллиннской улице и, по предварительной информации, стал пересекать перекресток на красный сигнал светофора, в результате чего столкнулся с ехавшим по улице Якобсони фургоном Peugeot», - сказала Кейск

В момент ДТП в автобусе было восемь человек, никто из них не пострадал.