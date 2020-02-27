Заведующая лечебной частью больницы о коронавирусе: для паники нет никаких причин

В четверг в Эстонии был выявлен первый случай заболевания коронавирусом. Иранец, узнавший о том, что заболел один из его родственников, почувствовав боль в горле, сам позвонил по номеру 112 и был доставлен в Ляэне-Таллиннскую центральную больницу.

Заведующая лечебной частью Южно-Эстонской больницы, расположенной под Выру, Агнес Аарт сказала, что для паники все же нет причин: «Паника совершенно необоснованна. Этот коронавирус в конечном счете не что иное, как грипп. Им болеет огромное количество людей. Я лично считаю, что он распространен по миру намного больше, чем диагностировано на сегодняшний день». Аарт говорит, что диагноз ставится, когда люди попадают в больницу и находятся в тяжелом состоянии. Поскольку все легкие случаи не выявлены, первые данные о смертности действительно кажутся большими: «Мы не знаем точно обо всех заболевших. Обычно человек болеет так же, как гриппом или одним из вирусных заболеваний. Большинство выздоравливает и проблем не возникает».

Скорая помощь увезет дальше

Она добавила, что прежде всего заболевшим нужно оставаться дома: «Началась паника, люди хотят получить помощь, обращаются. В действительности в случае любого вирусного заболевания, первое, что нужно сделать – остаться дома, чтобы не заражать других, и спокойно переболеть. Вирусные заболевания становятся роковыми для тех, у кого есть тяжелые хронические заболевания. Не нужно сразу после возвращения из поездки навещать хронически больных пожилых людей».

Руководитель Пыльваской больницы Маргот Бергманн сказал, что лечить больных в Южной Эстонии не будут, поскольку для этого подготовлены четыре крупные больницы: Клиника Тартуского университета, Пярнуская больница, Нарвская больница и Клиника инфекционных заболеваний Ляэне-Таллиннской центральной больницы: «Если у нас что-то случится, мы должны направить пациента в Клинику ТУ».

При необходимости человек будет изолирован и отправлен на скорой помощи в больницу: «Мы с точки зрения индивидуальной защиты готовы».

Агнес Аарт добавила, что анализы делают только в Таллинне: «Взять анализы, конечно, можно и в другом месте. Мы пока уточняем логистику с Департаментом здоровья, в каких случаях мы должны брать анализы, а в каких нет».

Руководитель Валгаской больницы Маргус Улст сказал, что никаких спецсредств, например, скафандров, на вооружение брать не собираются. В необходимых объемах больница готова. «Есть изоляторы. Но там никаких экстраординарных защитных средств нет, только защитные маски. У нас они имеются. Костюмов нет. Во время эпидемии атипичной пневмонии, когда-то давно, в Тарту думали, что делать, но обошлось, и паника закончилась».

Дезинфицирующих средств и масок не хватает