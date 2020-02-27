Заведующий лечебной частью больницы о коронавирусе: для паники нет никаких причин

Если коронавирус широко распространится в Эстонии, то больницы Южной Эстонии не будут заниматься лечением заболевших, а станут отправлять их в другие медицинские учреждения. По словам заведующего лечебной частью Южно-Эстонской больницы, у людей возникла необоснованная паника, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
В четверг в Эстонии был выявлен первый случай заболевания коронавирусом. Узнавший о том, что один из его родственников заболел коронавирусом иранец, почувствовав боль в горле, сам позвонил по номеру 112 и был доставлен в Ляэне-Таллиннскую центральную больницу.
Заведующая лечебной частью Южно-Эстонской больницы, расположенной под Выру, Агнес Аарт сказала, что для паники все же нет причин: «Паника совершенно необоснованна. Этот коронавирус в конечном счете ничто иное, как грипп. Им болеет огромное количество людей. Я лично считаю, что он распространен по миру намного больше, чем диагностировано на сегодняшний день». Аарт говорит, что диагноз ставится тогда, когда люди попадают в больницу и находятся в тяжелом состоянии. Поскольку все легкие случаи не выявлены, первые данные о смертности действительно кажутся большими: «Мы не знаем точно обо всех заболевших. Для гриппа у нас есть быстрые тесты во всех больницах. Обычно человек болеет этим, как гриппом, или одним из вирусных заболеваний. Большинство выздоравливает и проблем не возникает».
Скорая помощь увезет дальше
Она добавила, что, прежде всего, заболевшим нужно оставаться дома: «Поскольку паника стала настолько большой, люди хотят получить помощь, обращаются. В действительности в случае любого вирусного заболевания, первое, что нужно сделать – остаться дома. Чтобы не заражать других, спокойно переболеть. Вирусные заболевания становятся роковыми для тех, у кого есть тяжелые хронические заболевания. Не нужно сразу после возвращения из поездки навещать хронически больных пожилых людей».
Руководитель Пыльваской больницы Маргот Бергманн сказал, что лечить больных в Южной Эстонии не будут, поскольку для этого подготовлены четыре крупные больницы: Клиника Тартуского университета, Пярнуская больница, Нарвская больница и Клиника инфекционных заболеваний Ляэне-Таллиннской центральной больницы: «Если у нас что-то случится, мы должны направить пациента в Клинику ТУ».
При необходимости человек будет изолирован и направлен дальше на скорой помощи: «Мы с точки зрения индивидуальной защиты готовы».
Агнес Аарт добавила, что анализы делают только в Таллинне: «Взять анализы, конечно, можно и в другом месте. Мы пока уточняем логистику с Департаментом здоровья, в каких случаях мы должны брать анализы, а в каких нет».
Руководитель Валгаской больницы Маргус Улст сказал, что никаких спецсредств, например, скафандров, на вооружение брать не собираются. В необходимых объемах больница готова. «Есть изоляторы. Но там никаких экстраординарных защитных средств нет, есть защитные маски. У нас они имеются. Костюмов нет. Во время эпидемии атипичной пневмонии, когда-то давно, в Тарту думали, что делать, но обошлось, и паника рассеялась».
Дезинфицирующих средств и масок не хватает
В связи с распространением заболевания явно нужно ожидать и повышения продаж масок для дыхания. Где их можно найти, ищите на сайте raviminfo.ee, используя поисковое слово «mask» (информация на русский язык, к сожалению, не переведена – прим. Rus.Postimees.ee). Там видно, что больше всего сейчас масок имеется в сетях Apotheka и Südameapteek, чуть меньше в сети Benu. Например, в аптеке Валгаской больницы ответили, что сейчас масок нет и, согласно последней информации, их нет и на складе, где их можно было бы заказать. В Валга маски в четверг можно было купить в аптеках, расположенных в магазинах Maxima и Selver. В аптеке, расположенной в пыльваском Maksimarket нашлись даже четыре разных варианта, но там аптекарь сказал, что на складе маски закончились.
Руководитель отдела ассортимента и закупок концерна Magnum Medical, которому принадлежит сеть аптек Apotheka, Мартти Муна сказал, что сейчас еще можно получить медицинские защитные маски, скоро поступят и новые партии, но, вероятнее всего, новость о том, что коронавирус добрался до Эстонии, принесет с собой и волну покупок масок: «Мы активно занимаемся заказом новых партий у имеющихся партнеров, а также ищем новых поставщиков, но ясно и то, что спрос на маски резко вырос по всему миру».
Муна добавил, что у поставщиков возникли проблемы с выполнением заказов и на дезинфицирующие средства для рук, прежде всего, в маленькой, помещающейся в карман упаковке.
Как защитить себя и других?
- Чаще мойте руки.
- Следуйте гигиене дыхательных путей. Если чихаете или кашляете, закрывайте рот и нос одноразовой салфеткой.
- Избегайте контакта с людьми, у которых имеются внешние признаки заболевания, например, кашель и частое чихание.
- Не трогайте глаза, нос и рот.
- Если у вас температура, кашель и затрудненное дыхание, как можно раньше ищите помощь.
- Не употребляйте сырые или слабо термически обработанные животные продукты.
- Если у вас легкие симптомы заболевания верхних дыхательных путей, и вы не путешествовали в Китай, тщательно следуйте обычным правилами гигиены рук, по возможности оставайтесь дома, пока не поправитесь.
- По возможности, вернувших из поездке, оставайтесь дома.
- С подозрением на коронавирус не нужно обращаться в ЭМО. Обращение в отделение неотложной помощи может стать причиной передачи вируса другим находящимся в том же помещении людям. Поэтому нужно проконсультироваться или со своим семейным врачом, или позвонить на консультационную линию семейных врачей по номеру 1220, или обратиться в Центр тревоги по номеру 112.
Людей без симптомов тестировать не нужно. По словам руководителя отдела мониторинга инфекционных заболеваний и борьбы с эпидемией Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, взять анализы на коронавирус можно только у тех людей, у которых симптомы уже проявились: «По появления кашля, насморка и температуры тестирование может выдать ложно-негативный результат».
Источник: Департамент здоровья