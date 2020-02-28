Подкаст ⟩ «Как же бесит!» равнодушие людей

Пока прохожие шли мимо нуждающейся в помощи женщины, десятилетняя Каролийне из Пайде остановилась и позвонила на номер 112. Тем самым она спала жизнь человека. Почему же взрослые бывают такими равнодушными? Обсуждаем с экспертом отдела планирования Центра тревоги Иолантой Вахерпуу.
Текст ниже – это лишь первые несколько минут 14-го эпизода подкаста, поэтому советуем слушать его полностью, нажав на кнопочку play или в приложении Spotify и Apple Podcasts.
Катя: Всем привет, я Екатерина Павлова.
Олеся: Здравствуйте, я Олеся Лагашина.
Катя: Сегодняшняя тема бесит меня. Почему люди такие равнодушные? Пару недель назад прочла, что десятилетняя Каролийне из Пайде сообщила о женщине, которая сидит на скамейке и ее тошнит. При этом взрослые проходили мимо. Девочка не отходила от женщины, пока не приехала скорая помощь. В итоге, как потом сказали медики, малышка спасла человеку жизнь. Ребенок оказался смелее и бдительнее взрослых людей. Сегодня у нас в гостях эксперт отдела планирования Центра тревоги Иоланта Вахерпуу. Здравствуйте, Иоланта. Когда вы в последний раз сами звонили на номер 112?
Иоланта: В прошлом году. По семейным обстоятельствам. Скорая была нужна.
Катя: А ты, Олеся?
Олеся: Честно говоря, я не помню. Мне редко попадаются люди, которым явно нужна помощь. Бывало, на улице откровенно пьяным без сознания вызывала. Правда, бывает очень дискомфортно ждать рядом прибытия скорой, особенно если рядом другие пьяные, которые еще и пообщаться хотят. Ну и всегда отвратительное ощущение, если ты задумчиво прошел мимо, а сзади человек в непонятном состоянии остался.
Катя: Да, у меня тоже был случай, когда женщине на улице явно требовалась помощь, мне кажется, она была под действием наркотиков. Я спросила, не вызвать ли ей скорую, она отказалась, заверив, что уже позвонила мужу. Я ушла, а потом все думала о ней и жалела, что не вызвала скорую. Мы с Олесей несколько раз обсуждали тему вызова 112, когда же нужно звонить. Я раз в пару месяцев стабильно звоню по этому номеру. Или в доме у кого-то дымовой датчик верещит уже несколько часов, или открываю дверь в общий коридор, а там страшно воняет то ли горящей проводкой, то ли пригоревшей едой... При этом когда в подъезде валяется пьяный мужик, я прохожу мимо. Храпит - значит живой, ему хорошо. Олеся же придерживается другого мнения.
Олеся: Если в подъезде - бог с ним, пусть храпит, хотя тоже стоит проверить, что с ним. Я бы все-таки попыталась растолкать его, попробовать выяснить, где он живет и позвонить в квартиру, если он сможет назвать номер. А если человек лежит не в подъезде, а на улице? А если на улице мороз? Естественно, я подойду, спрошу, может быть, даже до дома отведу.
Катя: Иоланта, мне стоит ли звонить на 112 в случаях, когда у меня в подъезде лежит пьяный?
Иоланта: Я думаю, да. Если человек храпит, это не значит, что он спит. Да, может быть, он перебрал. Но вдруг у него проблемы со здоровьем, осложнения. Вдруг ему нельзя пить, а он выпил? Вдруг это его последние хрипы? Конечно, надо позвонить на 112 и убедиться, что с человеком все будет в порядке.
Олеся: Однажды мне приходилось вызывать полицию к очевидно пьяному человеку, может быть, ему даже не было плохо, но он лежал буквально рядом с трамвайными путями. Он встанет в таком состоянии и его просто... перережет.
Иоланта: Конечно, это очень опасно. Причем мужчины могут помочь его оттащить.
Катя: Иоланта, а стоит ли самому пытаться помочь?
Иоланта: Зависит от вас. Насколько сильной вы себя чувствуете. Естественно, если маленькая, хрупкая женщина будет пытаться оттащить большого, высокого мужчину, то это окажется ей не под силу. Когда человек в расслабленном состоянии, он еще больше тяжелеет. Нужно выяснить, дышит он или нет, и вызывать скорую помощь или полицию.
Катя: Буквально в это воскресенье я в очередной раз звонила в Центр тревоги. Я услышала, что соседи очень громко ругаются и хлопают дверьми. Открыв дверь в общий коридор, я увидела плачущего ребенка. Мать выставила дочь за дверь, видимо, чтобы она не видела этих разборок. Друг матери явился пьяным и не хотел уходить. Я позвонила на 112. И вот я говорю с диспетчером, описываю ситуацию, а пьяный человек оказывается на пороге передо мной. И диспетчер говорит, чтобы я спросила, как его зовут. Мужчина отвечает. Диспетчер просит назвать фамилию. А мне ведь страшно! Я стою прямо напротив этого здоровенного пьяного мужика и мне хочется поскорее запереться дома. Я отказываюсь говорить с ним, и тогда диспетчер говорит следующее: "А вы передайте ему трубку". Иоланта, это нормальная просьба?
Продолжение слушайте в подкасте! Далее:
- Стоит ли вызывать полицию, если слышите, что соседи ругаются?
- Есть ли случаи, когда не стоит звонить на 112?
- Штрафуют ли людей, которые звонят на 112 "просто поболтать"?
- Почему люди не звонят в службу спасения, хотя понимают, что надо?
- Жители Эстонии - равнодушные или, наоборот, бдительные?
Предыдущий подкаст на тему «Как же бесит!» нехватка мест в школах» можно прослушать здесь. Победительницей розыгрыша в подкасте прошлой недели стала Наталья Степукова. Редакция свяжется с Натальей и расскажет, как получить призы.