Подкаст ⟩ «Как же бесит!» равнодушие людей

Текст ниже – это лишь первые несколько минут 14-го эпизода подкаста, поэтому советуем слушать его полностью, нажав на кнопочку play или в приложении Spotify и Apple Podcasts.

Катя: Всем привет, я Екатерина Павлова.

Олеся: Здравствуйте, я Олеся Лагашина.

Катя: Сегодняшняя тема бесит меня. Почему люди такие равнодушные? Пару недель назад прочла, что десятилетняя Каролийне из Пайде сообщила о женщине, которая сидит на скамейке и ее тошнит. При этом взрослые проходили мимо. Девочка не отходила от женщины, пока не приехала скорая помощь. В итоге, как потом сказали медики, малышка спасла человеку жизнь. Ребенок оказался смелее и бдительнее взрослых людей. Сегодня у нас в гостях эксперт отдела планирования Центра тревоги Иоланта Вахерпуу. Здравствуйте, Иоланта. Когда вы в последний раз сами звонили на номер 112?

Иоланта: В прошлом году. По семейным обстоятельствам. Скорая была нужна.

Катя: А ты, Олеся?

Олеся: Честно говоря, я не помню. Мне редко попадаются люди, которым явно нужна помощь. Бывало, на улице откровенно пьяным без сознания вызывала. Правда, бывает очень дискомфортно ждать рядом прибытия скорой, особенно если рядом другие пьяные, которые еще и пообщаться хотят. Ну и всегда отвратительное ощущение, если ты задумчиво прошел мимо, а сзади человек в непонятном состоянии остался.

Катя: Да, у меня тоже был случай, когда женщине на улице явно требовалась помощь, мне кажется, она была под действием наркотиков. Я спросила, не вызвать ли ей скорую, она отказалась, заверив, что уже позвонила мужу. Я ушла, а потом все думала о ней и жалела, что не вызвала скорую. Мы с Олесей несколько раз обсуждали тему вызова 112, когда же нужно звонить. Я раз в пару месяцев стабильно звоню по этому номеру. Или в доме у кого-то дымовой датчик верещит уже несколько часов, или открываю дверь в общий коридор, а там страшно воняет то ли горящей проводкой, то ли пригоревшей едой... При этом когда в подъезде валяется пьяный мужик, я прохожу мимо. Храпит - значит живой, ему хорошо. Олеся же придерживается другого мнения.

Олеся: Если в подъезде - бог с ним, пусть храпит, хотя тоже стоит проверить, что с ним. Я бы все-таки попыталась растолкать его, попробовать выяснить, где он живет и позвонить в квартиру, если он сможет назвать номер. А если человек лежит не в подъезде, а на улице? А если на улице мороз? Естественно, я подойду, спрошу, может быть, даже до дома отведу.

Катя: Иоланта, мне стоит ли звонить на 112 в случаях, когда у меня в подъезде лежит пьяный?