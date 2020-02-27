Изменение закона: в Эстонии могут появиться дополнительные выходные дни

«Каждый год какой-нибудь госпраздник выпадает на субботу или воскресенье. И было бы справедливо, если бы людям в этом случае предоставлялся оплачиваемый свободный день. Речь идет о предложении, которое уже многократно обсуждалось и которое поддерживали три представленных сегодня в Рийгикогу партии. Так давайте же наконец пойдем навстречу людям и примем этот закон!» – сказала социал-демократ Хельо Пикхоф.

Согласно законопроекту, если государственный праздник выпадает на субботу или воскресенье, выходным становится ближайший рабочий день. Выходной не будет предоставляться в том случае, если госпраздник всегда выпадает на воскресенье, например, на Пасху.

Пикхоф заверила, что этот законопроект никоим образом не угрожает экономике или производительности труда. «Скорее, как раз наоборот. Если люди смогут больше отдыхать, проводить время с семьей на природе и заниматься спортом, то они будут более здоровыми и счастливыми. Всё это позволит улучшить рабочий настрой и повысить результативность», – подчеркнула Пикхоф.

По ее словам, в Эстонии люди работают больше, чем в среднем по Европе. «Если в Эстонии десять госпраздников, которые дают право на выходной день, в странах Евросоюза в среднем 12, а, например, в Финляндии даже 13. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2018 году в Эстонии люди работали в среднем 1748 часов, в Финляндии – 1555, в Латвии – 1699», – сказала она.

Законопроект в случае его принятия вступит в силу 1 января 2021 года. В следующем году на субботу или воскресенье выпадают три государственных праздника.