Глава профсоюзов: сейчас как никогда важно компенсировать больничный с первых дней болезни

Петерсон подчеркивает, что, хотя мировая практика показывает, что коронавирус – не сверхопасен, необходимо держать его влияние под контролем. «Должно быть гарантировано, чтобы работники с подозрением на коронавирус могли остаться дома и лечиться, пока не выздоровеют. Поэтому компенсация первых дней болезни для работников важнее, чем когда бы то ни было», - сказал он.

Налоговые льготы на этой компенсации действуют уже несколько лет, но, по словам Петерсона, до сих пор в реальности они применялись лишь на половине предприятий. «Выплата компенсации в сегодняшних условиях, во-первых, была бы человечной, во-вторых, - крайне необходимой для предотвращения более масштабной волны заражения. Таким образом мы защитим и людей, и бизнес. В то же время я призываю работников ответственно использовать компенсацию и сообщать об обоснованных подозрениях на инфекцию в скорую помощь по номеру 112», - сказал он.

Департамент здоровья рекомендовал людям, посещавшим Китай и такие регионы Северной Италии, как Ломбардия, Венето, Эмилья-Романья и Пьемонт, следить за своим здоровьем в течение 14 дней и по возможности две недели работать и учиться из дома.

Если человек прибыл из кризисного очага, необходимо связаться с семейным врачом, и в некоторых случаях можно получить больничный и без симптомов. «Главный специалист отдела Больничной кассы по связям с общественностью и развитию здоровья Вивика Тамра подчеркнула, что при заболевании коронавирусом или в случае подозрения необходимо связаться со своим центром семейных врачей для получения консультации.

«Семейный врач может, опираясь на рекомендацию Департамента здоровья, выдать больничный, если сочтет необходимым домашнее лечение, т.е. если человек мог контактировать с заразным больным или у него проявились симптомы болезни. Также врач может выдать лист по уходу за ребенком, чтобы родитель мог остаться дома. На основании листа по нетрудоспособности Больничная касса выплатит компенсацию в обычном порядке», - сказала Тамра.