Пьер Карден снова выставил на продажу свои "Пузыри"

Знаменитый кутюрье Пьер Карден выставил на продажу свою необычную виллу на Лазурном Берегу Франции. Как пишет Realty.newsru.com со сылкой на британский таблоид The Sun, продажей поместья под названием Palais Bulles (Дворец пузырей) занимается компания Christies International Real Estate.
Стоимость лота не разглашается, но речь может идти о сумме в 305 млн фунтов стерлингов (362 млн евро), что делает виллу самой дорогой в Европе.
Своим названием поместье обязано необычной архитектуре – его постройки не имеют острых углов и по форме напоминают пузыри. Вилла строилась в 1975-1989 гг. по проекту венгерского архитектора Антти Ловага, а Карден купил ее на аукционе в начале 90-х годов прошлого века после смерти владевшего ей французского промышленника.
Площадь главного здания составляет 1200 квадратных метров. В нем десять спален и одиннадцать санузлов. На территории поместья расположены три бассейна, сады, а также амфитеатр на 500 мест с видом на океан. Карден не раз устраивал на вилле шумные вечеринки, на которых присутствовали многие знаменитости, включая Пирса Броснана и Риса Иванса.
Pierre Cardin’s house looks like a dream in a bubble. pic.twitter.com/C5AShH9cT9— mona (@_lostlittlebird) February 4, 2020
Отметим, что в 2015 году модельер уже выставлял виллу на продажу за 300 млн фунтов, но тогда желающих приобрести эту недвижимость не нашлось.
Напомним, в ноябре прошлого года сообщалось, что на Лазурном Берегу за 200 млн евро продали поместье Les Cedres ("Кедровая вилла"), одним из владельцев которого был король Бельгии Леопольд II.