Пьер Карден снова выставил на продажу свои "Пузыри"

Стоимость лота не разглашается, но речь может идти о сумме в 305 млн фунтов стерлингов (362 млн евро), что делает виллу самой дорогой в Европе.

Своим названием поместье обязано необычной архитектуре – его постройки не имеют острых углов и по форме напоминают пузыри. Вилла строилась в 1975-1989 гг. по проекту венгерского архитектора Антти Ловага, а Карден купил ее на аукционе в начале 90-х годов прошлого века после смерти владевшего ей французского промышленника.

Площадь главного здания составляет 1200 квадратных метров. В нем десять спален и одиннадцать санузлов. На территории поместья расположены три бассейна, сады, а также амфитеатр на 500 мест с видом на океан. Карден не раз устраивал на вилле шумные вечеринки, на которых присутствовали многие знаменитости, включая Пирса Броснана и Риса Иванса.

Pierre Cardin’s house looks like a dream in a bubble. pic.twitter.com/C5AShH9cT9 — mona (@_lostlittlebird) February 4, 2020

Отметим, что в 2015 году модельер уже выставлял виллу на продажу за 300 млн фунтов, но тогда желающих приобрести эту недвижимость не нашлось.