Собачьи площадки: правила есть, условий нет

Ничто так не радует собаковладельца, как внезапные трясины и сомнительный инвентарь на таллиннских площадках для выгула.
В СМИ часто пишут о нападении собак на людей и нарушении владельцами животных общественного порядка: не убирают за собаками, выгуливают их без поводка. Это безобразие, но давайте поговорим о проблемах законопослушных хозяев и их благовоспитанных собак: им тоже есть что сказать и пролаять.
Подавляющему большинству собак, в частности, и для того, чтобы они не стали агрессивными, необходимо бегать. Бегать быстро и свободно, не имея тормоза в виде волочащегося сзади хозяина. Бегать по прямой, челноком, кругами – так, как это нужно собаке в зависимости от ее породы и предпочтений. А еще собакам полезно тренироваться на свежем воздухе: приносить палку или мячик, карабкаться по лестницам, брать барьеры.
Эти собачьи потребности призваны удовлетворять специальные площадки. Но для того, чтобы все могли ими пользоваться, они должны находиться в шаговой доступности, быть хорошо оборудованными и соответствовать климатическим условиям. Давайте посмотрим, как обстоят с этим дела в Таллинне.
Собачьи условия
Для начала – собственный опыт журналиста. Утром 5 января (это важно) мы с собакой отправились на площадку на улице Эхте. Там не было ни души, все предпочитали прогуливаться вокруг, однако нас это не смутило. Площадка достаточно большая, в середине песок, по периметру трава, а в дальнем конце – лужа, обширная и глубокая: хватило бы на пять Муму. Ночью слегка подморозило, трава была покрыта коркой льда, но на лужу это не повлияло.
Собака носилась по песочку, и я решила последовать ее примеру, потому что на траве было скользко. Но по песку мне удалось сделать ровно два шага: на третьем нога провалилась – без преувеличения – по колено. Сапог моментально наполнился холодной водой, нога погружалась все глубже, при этом начала проваливаться и вторая. Прочувствовав на себе, что значит тонуть в трясине, я изящно шлепнулась на бок и на траву буквально выползла. На этом прогулка закончилась.
И стало интересно: у нас в городе только одна площадка для любителей экстрима или все такие? Проведенный нами в ФБ опрос особого восторга жителей города не продемонстрировал: хвалили площадки в парке Паэ и около A. Le Coq Arena, не ругали на углу Моони и Коскла, более-менее теплым был отзыв о площадке на Эхитаяте. Основные претензии к остальным: грязь и лужи в сырую погоду (а она у нас почти всегда), травмоопасные (поломанные, неправильно установленные, не соответствующие стандартам аджилити и пр.) снаряды, маленькая площадь – то есть почти всё не так.
В качестве иллюстрации приведем отзывы. «Площадка в парке Шнелли маленькая, большие и мелкие собаки все до кучи. Из снарядов можно использовать только кольцо и бум, остальное – плохо или очень плохо. О горку собаке – только убиться или ноги переломать: она всегда скользкая и под резким углом»; «Мустамяэ, площадка для мелких и крупных собак: темно, грязь, лужи». «Малюсенькая площадка в Ыйсмяэ, всегда переполнена, а запашок от нее... Летом пыль столбом, в межсезонье месиво»; «На Смуули площадка для маленьких собак крошечная, грязно и очень мало снарядов, у «Линдакиви» – грязища»; «Улица Вормси. Очень много песка! Собаки вечно в песке, как свиньи. И если прошёл дождь, там потоп», «У «Аудентеса» вечно грязь по колено, отвратительная площадка».
А вот о моей трясине. «Площадка на Эхте вечно затапливается водой, грязно. Кроме бума, снаряды не соответствуют аджилити-стандарту, туннель – гладкая труба, можно получить травму. Сейчас засыпают песком прямо по лужам, барьеры поставлены два подряд, большая собака не сможет взять второй, врежется в него». И вдогонку, отзыв получен 22 января: «Ремонт площадки на Эхте обещали закончить 06.01.20, всё распахали и ничего не делают». Опа! Оказывается, я тонула как раз накануне сдачи объекта в эксплуатацию.
Это вести из шести районов, а в Пирита… площадки нет ни одной. Зато есть крик души: «Пирита, Марьямяги. Нет ни одной площадки в пешей доступности. Собак нигде отпустить не можем». Ну, скажет кто-то, в Пирита собаки могут во дворах бегать, это же район частных домов. Однако не только частных, а кроме того, есть же две площадки в Нымме, откуда никто не отозвался.
А как с доступностью в других районах? «Раадику, рядом площадок нет»; «С Паэкааре до площадок далеко»; «У нас рядом нет, живем около Тондираба»; «Район Паэ, ближайшая площадка – минут 15 пешком»; «Начало Тонди, от дома до площадки 1,5 км. Пока дойдем – уже нагуляемся»; «Живём около Torupilli Selver, ближайшая площадка в Полицейском парке, но это же смех. В Кадриорге площадок нет, вот бы там оборудовали»; «Tondi Selver, до площадки 1,3 км»; «Пальяссааре, ни одной площадки, до Ангерья далеко».
Это опять же отдельные отзывы, все не вместить.
Семь верст – не крюк?
Как сообщил заместитель руководителя Департамента коммунального хозяйства и окружающей среды Тармо Сульг, в Таллинне 20 площадок для выгула собак: 4 в Кесклинне, по 2 в Пыхья-Таллинне, Хааберсти, Нымме и Мустамяэ, 3 в Кристийне и 5 в Ласнамяэ.
Всего 20 площадок на столицу? Но в этом году будут сданы две новые – в Ласнамяэ на Пунане и в Хааберсти близ улицы Вана-Раннамыйза, семь площадок (Тийгивески, Тоомпарги, Астангу, Сыпрузе, Тилдри, Тондимыйза и Лийкури) обещают привести в порядок: заменят старый инвентарь, на слишком влажные участки насыплют песок. Всего на благоустройство площадок из городского бюджета выделено 100 000 евро. Все работы проводит OÜ BREM Puhastus.
А еще в году минувшем, как сообщил нам департамент, были приведены в порядок площадки по адресу Вормси, 5 и – внимание! – на Эхте. Когда же газета намекнула, что на Эхте воз и ныне там, департамент поправился: «Из-за условий повышенной влажности не было возможности завершить работы в намеченный срок. Как только наступит подходящая погода, благоустройство площадки продолжится, ориентировочно проект сдадут в феврале».
До 1 января 2020 года площадки находились в ведении департамента, однако теперь за их благоустройство отвечают районные управы. Но не совсем: департамент выделяет районам на обслуживание площадок деньги, и все вопросы, связанные с инвестициями, по-прежнему находятся в ведении департамента. При этом, как прямо сообщил пресс-секретарь управы Пыхья-Таллинна Максим Рогальский и косвенно подтвердила пресс-служба мэрии, за то, что начал делать департамент, он же и несет ответственность.
«Управа Пыхья-Таллинна намерена углубиться (да-да, я даже знаю, где это можно сделать – прим. М.Т.) в эту тему и выяснить, в чем состоят проблемы и каковы ожидания владельцев домашних животных. Очевидно, что площадок для выгула собак не хватает, но пока рано говорить о чем-то конкретном. В районе две площадки – на Эхте, 14 и на Карьямаа, 10», – говорит Рогальский.
В его словах содержится и ответ на вопрос, не маловато ли в районе площадок. Штромка – огромная территория, чего там и для кого только нет. Но где, кроме болота на Эхте, – а там всегда будет болото – можно спустить собаку с поводка? Не сделать ли еще одну площадку, ближе к лесу или к морю? Да и в других местах тоже: не всюду в столице легко втиснуть площадку, но в Пыхья-Таллинне неосвоенных территорий хватает. Другим управам рекомендуется всерьез подумать о создании площадок в Кадриорге и Пирита, и всем вместе – о покрытии площадок.
И трава, и песок в нашем климате в грязь чаще превращаются, чем не превращаются. Неужели площадки нельзя хотя бы частично асфальтировать или бетонировать? В Хельсинки, например, я видела и полностью заасфальтированные площадки.
Городские власти привычно напомнили нам, куда нужно обращаться с жалобами на тех, кто нарушает правила содержания собак, но, кажется, до сих пор так и не поняли, почему эти правила нарушаются. Прежде чем их устанавливать, нужно создать такие условия, чтобы проще было не нарушать. Смешно, например, делать пешеходные переходы на расстоянии километра друг от друга, а потом требовать, чтобы люди переходили дорогу только в установленных местах. И пока до собачьих площадок приходится тащиться очень долго, а сами площадки представляют собой невнятное травмоопасное месиво, люди будут спускать собак с поводка там, где нельзя.