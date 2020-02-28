Собачьи площадки: правила есть, условий нет

В СМИ часто пишут о нападении собак на людей и нарушении владельцами животных общественного порядка: не убирают за собаками, выгуливают их без поводка. Это безобразие, но давайте поговорим о проблемах законопослушных хозяев и их благовоспитанных собак: им тоже есть что сказать и пролаять.

Подавляющему большинству собак, в частности, и для того, чтобы они не стали агрессивными, необходимо бегать. Бегать быстро и свободно, не имея тормоза в виде волочащегося сзади хозяина. Бегать по прямой, челноком, кругами – так, как это нужно собаке в зависимости от ее породы и предпочтений. А еще собакам полезно тренироваться на свежем воздухе: приносить палку или мячик, карабкаться по лестницам, брать барьеры.

Эти собачьи потребности призваны удовлетворять специальные площадки. Но для того, чтобы все могли ими пользоваться, они должны находиться в шаговой доступности, быть хорошо оборудованными и соответствовать климатическим условиям. Давайте посмотрим, как обстоят с этим дела в Таллинне.

Собачьи условия

Для начала – собственный опыт журналиста. Утром 5 января (это важно) мы с собакой отправились на площадку на улице Эхте. Там не было ни души, все предпочитали прогуливаться вокруг, однако нас это не смутило. Площадка достаточно большая, в середине песок, по периметру трава, а в дальнем конце – лужа, обширная и глубокая: хватило бы на пять Муму. Ночью слегка подморозило, трава была покрыта коркой льда, но на лужу это не повлияло.

Собака носилась по песочку, и я решила последовать ее примеру, потому что на траве было скользко. Но по песку мне удалось сделать ровно два шага: на третьем нога провалилась – без преувеличения – по колено. Сапог моментально наполнился холодной водой, нога погружалась все глубже, при этом начала проваливаться и вторая. Прочувствовав на себе, что значит тонуть в трясине, я изящно шлепнулась на бок и на траву буквально выползла. На этом прогулка закончилась.

И стало интересно: у нас в городе только одна площадка для любителей экстрима или все такие? Проведенный нами в ФБ опрос особого восторга жителей города не продемонстрировал: хвалили площадки в парке Паэ и около A. Le Coq Arena, не ругали на углу Моони и Коскла, более-менее теплым был отзыв о площадке на Эхитаяте. Основные претензии к остальным: грязь и лужи в сырую погоду (а она у нас почти всегда), травмоопасные (поломанные, неправильно установленные, не соответствующие стандартам аджилити и пр.) снаряды, маленькая площадь – то есть почти всё не так.