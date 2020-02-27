Таави Аас предлагает Эстонии взять кредит ради чистого будущего планеты

«Нет простых и дешевых способов достижения более чистого мира. Исследование показало, что для достижения климатической нейтральности Эстонии необходимо инвестировать 17 млрд евро. Это очень большая сумма, и государственного бюджета и частного сектора недостаточно», – сообщил Аас в пресс-релизе.

По словам Ааса, тем самым требуются дополнительные деньги, которые в качестве одной из возможностей могли бы поступит с изменением бюджетных правил.

«Эстония и другие ощущающие ответственность члены Европейского Союза могли бы взять кредиты, чтобы инвестировать в более чистое будущее», – отметил министр.

По словам министра, требуется также особый статус сланцевому сектору Эстонии.

«С одной стороны, горючий сланец обеспечил нам энергетическую независимость, с другой стороны, производство электроэнергии на основе горючего сланца становится менее конкурентоспособным. Предлагаемый ЕС переходный фонд является хорошей отправной точкой, но принцип сбыта горючего сланца не был рассмотрен справедливо. Но есть надежда, что эта проблема будет решена», – сказал Аас.

Наряду с проблемами энергетики Аас также указал на проблемы транспорта внутри ЕС. «Как министр транспорта, я видел, что фокусируясь на реализации зеленого соглашения с одной стороны, мы принимаем решения, которые идут в противоположном направлении. Связанное с пакетом по шоссейным дорогам обязательство для автоперевозчиков ЕС явно противоречит нашим климатическим амбициям», – сказал министр.

Аас сказал, что в «зеленом русле» Европейский Союз должен сохранять свою глобальную конкурентоспособность. «Мы должны в полной мере использовать данные, дигитализацию и новые технологии для решения проблемы изменения климата. Это новая возможность», – отметил он.