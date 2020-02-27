Попробуйте сами: малоизвестный, но эффективный способ чистки ковров

Чтобы продлить жизнь ковра и сохранить чистоту в квартире портал Kodustiil предлагает использовать необычную методику чистки.
Регулярная чистка ковров продлевает срок их службы и сохраняет хороший внешний вид. Обычное дело - еженедельная чистка ковра пылесосом, даже если он не кажется грязным. Но один-два раза в год ковры следует подвергать глубокой чистке.
Для этого нет необходимости везти ковер в химчистку. Достаточно применить многошаговый метод удаления пыли, рекомендует apartmenttherapy.com.
Делайте так:
- почистите ковер пылесосом, как обычно;
- переверните ковер и почистите его изнаночную сторону;
- переверните ковер еще раз, чтобы подобрать с пола просыпавшуюся пыль и мусор;
- повторите эту процедуру с изнаночной стороны ковра;
- вновь переверните ковер на лицевую сторону и еще раз пройдитесь по нему пылесосом.
При чистке изнанки ковра пылесос втягивает часть грязи, но в то же время извлекает ее часть наружу. Рыхлая пыль и частицы грязи на ворсе ковра хорошо удаляются путем попеременной очистки обеих сторон ковра.