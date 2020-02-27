Попробуйте сами: малоизвестный, но эффективный способ чистки ковров

Регулярная чистка ковров продлевает срок их службы и сохраняет хороший внешний вид. Обычное дело - еженедельная чистка ковра пылесосом, даже если он не кажется грязным. Но один-два раза в год ковры следует подвергать глубокой чистке.

Для этого нет необходимости везти ковер в химчистку. Достаточно применить многошаговый метод удаления пыли, рекомендует apartmenttherapy.com.

Делайте так:

почистите ковер пылесосом, как обычно;

переверните ковер и почистите его изнаночную сторону;

переверните ковер еще раз, чтобы подобрать с пола просыпавшуюся пыль и мусор;

повторите эту процедуру с изнаночной стороны ковра;

вновь переверните ковер на лицевую сторону и еще раз пройдитесь по нему пылесосом.