Чт, 27.02.2020
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  • Попробуйте сами: малоизвестный, но эффективный способ чистки ковров

Попробуйте сами: малоизвестный, но эффективный способ чистки ковров

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ФОТО: Shutterstock

Чтобы продлить жизнь ковра и сохранить чистоту в квартире портал Kodustiil предлагает использовать необычную методику чистки.

Регулярная чистка ковров продлевает срок их службы и сохраняет хороший внешний вид. Обычное дело - еженедельная чистка ковра пылесосом, даже если он не кажется грязным. Но один-два раза в год ковры следует подвергать глубокой чистке. 

Для этого нет необходимости везти ковер в химчистку. Достаточно применить многошаговый метод удаления пыли, рекомендует apartmenttherapy.com.

Делайте так:

  • почистите ковер пылесосом, как обычно;
  • переверните ковер и почистите его изнаночную сторону;
  • переверните ковер еще раз, чтобы подобрать с пола просыпавшуюся пыль и мусор;
  • повторите эту процедуру с изнаночной стороны ковра;
  • вновь переверните ковер на лицевую сторону и еще раз пройдитесь по нему пылесосом. 

При чистке изнанки ковра пылесос втягивает часть грязи, но в то же время извлекает ее часть наружу. Рыхлая пыль и частицы грязи на ворсе ковра хорошо удаляются путем попеременной очистки обеих сторон ковра.

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