Министерство образования советует некоторым ученикам и их родителям остаться на две недели дома

Министерство образования и науки рекомендует учебным заведениям следовать рекомендациям Департамента здоровья в связи с распространением короновируса и при необходимости предпринимать дополнительные превентивные меры для предотвращения распространения вируса. На данный момент ситуация не требует принятия экстренных мер, однако учитывая сезонное увеличение случаев заболевания гриппом, просим обратить усиленное внимание на меры предотвращения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Для предотвращения распространения вируса важнее всего обеспечить быстрый обмен информации между различными учреждениями, а также своевременное и содержательное информирование населения. Сегодня министерство переслало учебным заведениям и партнерским организациям рекомендации Департамента здоровья.

Принимая во внимание эпидемологическую ситуацию в мире, Департамент здоровья рекомендует школам связаться с родителями детей, недавно посетивших страны и регионы, в которых наиболее распространен данный вирус. Им рекомендуется по возможности провести вместе с детьми дома две недели и следить за состоянием здоровья всех членов семьи. Родителей, чьи дети в качестве превентивной меры останется дома, просим сообщить об этом руководству учебного заведения и следовать их указаниям по организации учебной работы.

Министерство призывает директоров и содержателей учебных заведений следить за ситуацией и действовать в соответствии с рекомендациями Департамента здоровья. Школы вместе с содержателями оценивают ситуацию и принимают решение о возможном вмешательстве, действуя в рамках полномочий, предусмотренных § 45 Закона об основной школе и гимназии.

Самая актуальная информация о распространении вируса и превентивных мерах доступна на сайте Департамента здоровья.