Недомалина: День независимости – как 1 мая?

Сенсация: 25 февраля около половины таллиннцев стройными рядами отправились на работу пешком и сильно заранее, еще затемно. Это была акция, которая держалась в строжайшей тайне и не афишируется до сих пор, это был настоящий заговор, о котором наш портал сообщает первым.
Вы заинтригованы? Наберитесь терпения, сначала немного лирики и грусти: праздники закончились… Нет, не так: праздник закончился. Никакого множественного числа, разве что перед праздником были выходные, а это, конечно, малина, но не то чтобы разлюли. Разлюли бывает, когда выходные после, особенно при сокращенном рабочем дне накануне.
Питие и «дутие»
Мы праздники как привыкли отмечать? По хорошим поводам за хорошо накрытым столом пьют и почти все те, кто в другие дни не пьет вообще, а уж менее воздержанные… Хорошо, когда чисто символически, но мы имеем то, что имеем, и никого воспитывать я не собираюсь.
А потом приходит похмелье, и если не в прямом смысле, то уж точно фигурально: приходится тащиться на работу, а на пути туда – дуть самому или пассивно наблюдать, как дует водитель твоего автобуса. Потому что рейд «дуют все» у нас в стране – неизменный постпраздничный атрибут, и утром минувшего вторника в Таллинне в ожидании своей очереди подуть томились многие.
Рейды такие необходимы, поскольку общий итог печален: за похмельные сутки на дорогах нашей страны полиция задержала 50 водителей в состоянии алкогольного опьянения (прикиньте, скольких не задержали только потому, что не проверили). Уверена, у большинства это были остаточные явления, но кому от этого легче?
Считается, что многолетние уговоры населения не пить какое-то действие все же возымели: кто-то стал пить реже, кто-то вообще бросил, но по большому счету воз и ныне там – пьяных за рулем ловят каждый день, не только после праздников. При этом пьющих ежедневно, надеюсь, все же значительно меньше, чем пьющих по случаю торжеств.
Число слова «праздник»
К тому же праздник празднику рознь. Например, не очень понятное 1 мая чаще воспринимается просто как лишний выходной без возлияний, но после даже самой бурной встречи Нового года народ имеет на «отлежаться» как минимум сутки, равно как и после задорной Ивановой ночи (кто в эти сутки не вписался – уже его проблемы).
За дни, отведенные на празднование Рождества, выйти из пике нормальному человеку еще проще, Страстная пятница – пятница по определению, а День восстановления независимости так широко, как 24 февраля, не отмечается, в том числе и на государственном уровне.
Но День независимости Эстонии – праздник серьезный, и встречать его на манер Нового года, накануне, – странно и не очень комильфо. В редкой эстонской семье 24 февраля не накрывается стол, на который ставят не только минералку и морковный сок, а многие наши сограждане способны контролировать себя при распитии именно морковного сока, но отнюдь не более крепких напитков. После каждой рюмки настроение всё приподнимается и приподнимается, дурные предчувствия и осмотрительность отступают, человеку море по колено…
Но даже если он прекращает выпивать за пресловутые 12 часов до того, как ему нужно сесть за руль, это ничего не означает: напитки у нас разные, количество их разное, организмы разные, вес разный – и результат утреннего «дутия» тоже будет разным. И по большому счету, дело-то не в «дутии», а в том, что способен натворить на дороге не вполне трезвый водитель.
Ах, зачем эта ночь?..
Важно знать, хотя почему-то не все это знают, что еще шесть лет назад наше государство сделало подарок и друзьям зеленого змия, и умеющим веселиться до упаду на трезвую голову: отменило ночной покой с 24 на 25 февраля (раньше такой порядок действовал только в новогоднюю и Иванову ночи).
Это означает, что вне зависимости от того, на какой день недели это 25-е приходится, в ночь после праздника можно громко петь, лихо танцевать, заливисто хохотать, ходить на голове и с грохотом падать, нисколько не волнуясь по поводу того, как к этому отнесутся соседи, которым с утра почему-то надо на работу. И отсутствие ночного покоя перед рабочим днем – это серьезно, это призыв «не спи, народ Эстонии, и другим не давай». А если не призыв, то толстый троллинг: получите ночь свободы, которой вы не сможете воспользоваться.
Так что и в свете вышеизложенного, и в свете того, что Эстония вообще не слишком богата на праздники, остается один выход: сделать празднично-выходным днем и 25 февраля. Нет, это не потачка неумеренно пьющим согражданам: воспитание культуры потребления спиртного и безопасность на улице – вещи, конечно, связанные, но пока культура не воспитана, следовало бы минимизировать риски.
Можно, конечно, вообще запретить 24 февраля алкоголь, в том числе и на президентских приемах, но кто ж запретит и кто послушается?
Предвижу два контраргумента. Первый: второй выходной ни к чему хорошему не приведет, поскольку найдутся желающие догнаться и 25-го. Несомненно. Однако среди нас в любом случае хватает выпивающих в любой непраздничный день, зато нормальные сознательные люди 25-го просто отдохнут.
Второй: можно пересесть на общественный транспорт. Я даже не буду говорить, что не все могут это сделать по объективным обстоятельствам, я расскажу, что наблюдала в Таллинне во вторник утром и невольно раскрыла заговор, о котором упомянула вначале.
После бала
Вышла я, значит, из дома в без чего-то там девять, трезвая и бодрая (я бы даже сказала, бессмысленно, бесполезно трезвая и бодрая, поскольку машину не вожу), иду к остановке, а на ней… никого. Захожу в автобус, а там… пусто – ну, может, человек десять. И машин на дорогах для буднего дня маловато, так что едем мы чрезвычайно быстро, забирая на некоторых остановках по редкому пассажиру, и никакой тебе давки в салоне. И вот выхожу я на бульваре Каарли и вижу странную картину: и там людей нет. Совсем.
На Каарли несколько остановок подряд, автобусов там останавливается тьма-тьмущая, в это время народ обычно толпится и кишит. Пока я ждала пересадки, подтянулись еще две дамы. Стоим втроем. Подошел другой мой автобус, из которого никто не вышел, а вошла в него одна я и стала, по-моему, шестой в салоне…
Люди, а где вы все были? В среду вы уже вернулись, и машины вернулись, поэтому ни слова о школьных каникулах, тем более что дети в школы едут раньше.
Объяснить это я могу только одним: многие уже трудились, проникнув в конторы и офисы под покровом ночной темноты, остальные тайными козьими тропами еще добирались до мест службы. Вторая версия – для тех, кто не любит конспирологии: работали далеко не все и далеко не везде. Кто мог не работать или не мог работать – те и не работали. Не знаю, официально, полуофициально, по договоренности, но – факт.
И если верна вторая версия, то не стоит ли все же устроить разлюли-малину в виде второго выходного и всем остальным? Тем более что праздник этого более чем достоин: не 1 мая.