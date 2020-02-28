Недомалина: День независимости – как 1 мая?

Но даже если он прекращает выпивать за пресловутые 12 часов до того, как ему нужно сесть за руль, это ничего не означает: напитки у нас разные, количество их разное, организмы разные, вес разный – и результат утреннего «дутия» тоже будет разным. И по большому счету, дело-то не в «дутии», а в том, что способен натворить на дороге не вполне трезвый водитель.

Ах, зачем эта ночь?..

Важно знать, хотя почему-то не все это знают, что еще шесть лет назад наше государство сделало подарок и друзьям зеленого змия, и умеющим веселиться до упаду на трезвую голову: отменило ночной покой с 24 на 25 февраля (раньше такой порядок действовал только в новогоднюю и Иванову ночи).

Это означает, что вне зависимости от того, на какой день недели это 25-е приходится, в ночь после праздника можно громко петь, лихо танцевать, заливисто хохотать, ходить на голове и с грохотом падать, нисколько не волнуясь по поводу того, как к этому отнесутся соседи, которым с утра почему-то надо на работу. И отсутствие ночного покоя перед рабочим днем – это серьезно, это призыв «не спи, народ Эстонии, и другим не давай». А если не призыв, то толстый троллинг: получите ночь свободы, которой вы не сможете воспользоваться.

Так что и в свете вышеизложенного, и в свете того, что Эстония вообще не слишком богата на праздники, остается один выход: сделать празднично-выходным днем и 25 февраля. Нет, это не потачка неумеренно пьющим согражданам: воспитание культуры потребления спиртного и безопасность на улице – вещи, конечно, связанные, но пока культура не воспитана, следовало бы минимизировать риски.

Можно, конечно, вообще запретить 24 февраля алкоголь, в том числе и на президентских приемах, но кто ж запретит и кто послушается?

Предвижу два контраргумента. Первый: второй выходной ни к чему хорошему не приведет, поскольку найдутся желающие догнаться и 25-го. Несомненно. Однако среди нас в любом случае хватает выпивающих в любой непраздничный день, зато нормальные сознательные люди 25-го просто отдохнут.

Второй: можно пересесть на общественный транспорт. Я даже не буду говорить, что не все могут это сделать по объективным обстоятельствам, я расскажу, что наблюдала в Таллинне во вторник утром и невольно раскрыла заговор, о котором упомянула вначале.

После бала

Вышла я, значит, из дома в без чего-то там девять, трезвая и бодрая (я бы даже сказала, бессмысленно, бесполезно трезвая и бодрая, поскольку машину не вожу), иду к остановке, а на ней… никого. Захожу в автобус, а там… пусто – ну, может, человек десять. И машин на дорогах для буднего дня маловато, так что едем мы чрезвычайно быстро, забирая на некоторых остановках по редкому пассажиру, и никакой тебе давки в салоне. И вот выхожу я на бульваре Каарли и вижу странную картину: и там людей нет. Совсем.

На Каарли несколько остановок подряд, автобусов там останавливается тьма-тьмущая, в это время народ обычно толпится и кишит. Пока я ждала пересадки, подтянулись еще две дамы. Стоим втроем. Подошел другой мой автобус, из которого никто не вышел, а вошла в него одна я и стала, по-моему, шестой в салоне…

Люди, а где вы все были? В среду вы уже вернулись, и машины вернулись, поэтому ни слова о школьных каникулах, тем более что дети в школы едут раньше.

Объяснить это я могу только одним: многие уже трудились, проникнув в конторы и офисы под покровом ночной темноты, остальные тайными козьими тропами еще добирались до мест службы. Вторая версия – для тех, кто не любит конспирологии: работали далеко не все и далеко не везде. Кто мог не работать или не мог работать – те и не работали. Не знаю, официально, полуофициально, по договоренности, но – факт.