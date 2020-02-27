Агрессивная собака напала на человека: жертву спас находчивый водитель

В понедельник, когда люди отмечали День независимости Эстонии, 45-летний житель Паюсти вынужден был бороться с напавшей на него собакой. К сожалению, без травм для человека эта борьба не завершилась, пишет Virumaa Teataja.
Пострадавший рассказал, что напавшую на него собаку он уже видел раньше. Один раз пес даже намеревался напасть, но в итоге в атаку не пошел. Но в понедельник нападение все-таки произошло.
По словам жертвы, его спасла женщина, которая подъехала на машине и начала сигналить. После этого собака выпустила свою жертву и убежала. «Забыл поблагодарить женщину и спросить ее имя», - сожалеет пострадавший.
Он не знает, кто владелец этой собаки, но написал заявление в полицию и получил ответ, что оно взято в производство. На вопрос, что пострадавший ждет от полиции, он указал на обстоятельство, что на его месте мог быть ребенок. «Даже не хочется думать, что могло бы тогда произойти», - говорит он. В то же время он воздержался от обвинения собаки, но не исключил, что тот же пес может еще на кого-то напасть.
На шее собаки был ошейник, который дает основание полагать, что у нее есть где-то дом и хозяин.
Руководитель отделения экстренной медицинской помощи Раквереской больницы Айле Каасик говорит, что нападения собак, к сожалению, не являются редкостью. В неделю в больницу по этому поводу обращается несколько человек.
По словам Каасик, чаще стали происходить инциденты, когда на человек нападает знакомая собака. Например, пес соседей. Нападение совсем посторонних собак — редкое явление.