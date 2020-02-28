Сухой закон Эстонии пока не грозит

Жесткое регулирование и кампании

Одной из возможных мер по снижению вреда от алкоголя могла бы стать скандинавская модель продажи спиртного. В Финляндии в обычных магазинах нельзя купить алкоголь крепостью выше 4,7%, а в государственных магазинах сети Alko крепкий алкоголь продается лишь лицам, достигшим двадцати лет. Кроме того, магазины Alko не работают по воскресеньям. В соседней Швеции ограничения еще более серьезные - никакого алкоголя крепостью свыше 3,5% в обычных магазинах, а государственная сеть Systembolaget закрывает двери магазинов уже в субботу днем.

Строгие правила продажи алкоголя, в том числе и молодежи, объясняются заботой государства о подрастающем поколении. В Эстонии же встретить человека в возрасте от 18 до 21 года, который с трудом передвигается после очередной вечеринки, обычное дело: «Потребление алкоголя в юношеском возрасте не позволяет мозгу молодого человека развиваться и уменьшает его самоконтроль, работоспособность и успеваемость в учебных заведениях. Здесь нет разницы, какой спиртной напиток употребляется. Необходимо повысить меры контроля и сознательность продавцов, чтобы продажа спиртного несовершеннолетним была ограничена. Велика роль и родителей - необходимо и им понять, что алкоголь не стоит предлагать детям», - замечает Аннели Саммель.

Пока в нашей стране разговоры об уменьшении потребления спиртного, в основном, сводятся к стандартному набору – антиалкогольной пропаганде и ограничению рекламы спиртного. В Таллинне, например, в 2020 году будет введен так называемый комендантский час, ограничивающий продажи спиртного в ночное время.

Должны меняться люди, а не акцизы

Розничные сети пока также не готовы к введению новых ограничительных мер, предпочитая ссылаться на то, что необходимо повышать культуру населения. Кассир может, конечно, отказать покупателю в продаже спиртного, если есть основания утверждать, что человек находится в состоянии алкогольного опьянения, но на практике такая мера особых результатов не дает: алкоголь не продают лишь тем, кто уже совсем пьян. Кроме того, как чиновники, так и ритейлеры указывают, что влияние на потребление алкоголя и его последствия не зависят от цены в Эстонии: при открытых границах ЕС алкоголь закупается в тех странах, где он дешевле.

«Жесткие методы - высокие акцизы, ограничение времени продажи, ограничение видимости полок с алкоголем в магазинах, повышение возрастного ценза для покупателей - уменьшили бы продажу алкоголя в магазинах, но нельзя утверждать, что это уменьшило бы потребление. Трудно измерить соотношение продажи и потребления, так как границы у нас открытые и перемещение товаров свободно, - заявил руководитель отдела закупок розничной сети Rimi Маргус Амор. - Для снижения потребления должны поменяться нормы поведения и среда вокруг нас. Эти изменения происходят медленно и предполагают смену поколений. То, что нам необходимо, - стабильность. Она нужна как потребителям, чтобы слишком радикальные методы не отпугнули покупателей, так и продавцам, чтобы планировать свой бизнес и делать его жизнеспособным».