Сухой закон Эстонии пока не грозит

Каждое утро нам приходится читать сводки полиции о том, сколько нетрезвых водителей было задержано на дорогах Эстонии за сутки. Каждые выходные, да и не только, в Старом городе до утра можно встретить нетрезвых и неадекватных граждан, от которых могут спасти только быстрые ноги. А еще семейное насилие вследствие употребления спиртных напитков, утопления, бытовые убийства, отравления угарным газом и т.д.
В Эстонии, как показывает статистика, за период с 2008 по 2018 год потребление алкоголя на душу населения снизилось почти на 30%, но количество смертей и несчастных случаев по-прежнему велико: «В нашей стране потребляет алкоголь около 85% населения, около трети – люди, злоупотребляющие спиртным, - говорит руководитель отдела исследований алкоголя и табака Института развития здоровья Аннели Саммель. - Злоупотребление алкоголем означает, что человек не только наносит вред своему здоровью, но и может угрожать другим жителям страны. Кроме того, в Эстонии насчитывается около 50 000-60 000 человек с алкогольной зависимостью».
Количество смертей, прямо или косвенно вызванных алкогольной зависимостью, составляет в Эстонии более 600 человек в год. Эта цифра включает и ДТП, и смерть от отравления угарным газом при пожаре. Чрезмерное употребление алкоголя в Эстонии приводит, по словам Саммель, и к таким последствиям, как, например, семейные проблемы и детская бедность.
Потребление больше, доходов меньше
Повышение акцизов на алкоголь вызвало в Эстонии много дебатов и разорило немало приграничных магазинов: значительную долю оборота сельских магазинов составляли табак и алкоголь, т.к. продуктовый выбор в деревенских лавках небогатый, а те сельские жители, которые работают в крупных населенных пунктах, стараются покупать продовольствие именно в крупных магазинах, где дешевле и выбор лучше. Северная Латвия стала Меккой эстонских алкотуристов, внеся свой вклад в непростую социальную ситуацию в Эстонии. Затем борьба за здоровье населения сменилась предвыборным обещанием и реальным шагом эстонской правящей коалиции, которая под влиянием приграничной торговли понизила прошлым летом налоговые ставки.
Снижение акцизов дало толчок внутреннему потреблению Эстонии: как сообщил специалист по связям с общественностью Министерства финансов Отть Хейнапуу, в государственный бюджет за 11 месяцев 2019 года поступило 204,1 миллиона евро, что составляет 88% от запланированного. Несмотря на трехпроцентное снижение поступлений количество продаж крепкого алкоголя в Эстонии выросло на 13%, а пива - на 4%. В статистике Минфина отдельно указывается и на возвращение в Эстонию алкотуристов из Финляндии.
Наши северные соседи, Финляндия и Швеция, по количеству употребляемого спиртного на душу населения не сильно отличаются от Эстонии: примерно те же 10 литров, что и в нашей стране. В Швеции меньше, в Финляндии чуть больше, чем у нас. Однако количество смертей, так или иначе связанных с алкоголем, и нанесенный обществу урон в Скандинавии гораздо меньше. Несколько лет назад директор Института коньюнктуры Марье Йозинг заявила, что основной проблемой Эстонии по сравнению с скандинавскими странами является чрезмерная доступность алкоголя. Эти данные подтверждаются и статистикой: в Эстонии в среднем 207 магазинов на 100 000 населения, в то время как в Швеции и Финляндии - 4,3 и 6,5, соответственно. «Алкоголь все еще очень легко доступен в Эстонии, - констатирует Аннели Саммель, - сейчас он всего в десяти минутах ходьбы. Поэтому у нас еще много возможностей для улучшения ситуации: необходимо запретить продажу алкоголя на заправках».
Жесткое регулирование и кампании
Одной из возможных мер по снижению вреда от алкоголя могла бы стать скандинавская модель продажи спиртного. В Финляндии в обычных магазинах нельзя купить алкоголь крепостью выше 4,7%, а в государственных магазинах сети Alko крепкий алкоголь продается лишь лицам, достигшим двадцати лет. Кроме того, магазины Alko не работают по воскресеньям. В соседней Швеции ограничения еще более серьезные - никакого алкоголя крепостью свыше 3,5% в обычных магазинах, а государственная сеть Systembolaget закрывает двери магазинов уже в субботу днем.
Строгие правила продажи алкоголя, в том числе и молодежи, объясняются заботой государства о подрастающем поколении. В Эстонии же встретить человека в возрасте от 18 до 21 года, который с трудом передвигается после очередной вечеринки, обычное дело: «Потребление алкоголя в юношеском возрасте не позволяет мозгу молодого человека развиваться и уменьшает его самоконтроль, работоспособность и успеваемость в учебных заведениях. Здесь нет разницы, какой спиртной напиток употребляется. Необходимо повысить меры контроля и сознательность продавцов, чтобы продажа спиртного несовершеннолетним была ограничена. Велика роль и родителей - необходимо и им понять, что алкоголь не стоит предлагать детям», - замечает Аннели Саммель.
Пока в нашей стране разговоры об уменьшении потребления спиртного, в основном, сводятся к стандартному набору – антиалкогольной пропаганде и ограничению рекламы спиртного. В Таллинне, например, в 2020 году будет введен так называемый комендантский час, ограничивающий продажи спиртного в ночное время.
Должны меняться люди, а не акцизы
Розничные сети пока также не готовы к введению новых ограничительных мер, предпочитая ссылаться на то, что необходимо повышать культуру населения. Кассир может, конечно, отказать покупателю в продаже спиртного, если есть основания утверждать, что человек находится в состоянии алкогольного опьянения, но на практике такая мера особых результатов не дает: алкоголь не продают лишь тем, кто уже совсем пьян. Кроме того, как чиновники, так и ритейлеры указывают, что влияние на потребление алкоголя и его последствия не зависят от цены в Эстонии: при открытых границах ЕС алкоголь закупается в тех странах, где он дешевле.
«Жесткие методы - высокие акцизы, ограничение времени продажи, ограничение видимости полок с алкоголем в магазинах, повышение возрастного ценза для покупателей - уменьшили бы продажу алкоголя в магазинах, но нельзя утверждать, что это уменьшило бы потребление. Трудно измерить соотношение продажи и потребления, так как границы у нас открытые и перемещение товаров свободно, - заявил руководитель отдела закупок розничной сети Rimi Маргус Амор. - Для снижения потребления должны поменяться нормы поведения и среда вокруг нас. Эти изменения происходят медленно и предполагают смену поколений. То, что нам необходимо, - стабильность. Она нужна как потребителям, чтобы слишком радикальные методы не отпугнули покупателей, так и продавцам, чтобы планировать свой бизнес и делать его жизнеспособным».
Увидит ли следующее поколение жителей Эстонии более жесткую алкогольную политику государства, покажет время, а пока одним из средств борьбы со злоупотреблением спиртным являются различные кампании, проводимые Институтом развития здоровья и Министерством социальных дел. «Антиалкогольные кампании очень нужны, для того чтобы привлечь внимание людей к этой проблеме. Их результаты показывают, что все больше людей замечают их и считают нужными. Кроме того, необходимо регулировать алкогольную политику - нужны и такие действия, как ограничения рекламы, ценовая политика, различные семинары, центры помощи и консультирования. Но на улучшение ситуации понадобятся годы. Пока же нас радует, что в среде молодежи отношение к потреблению алкоголя меняется в лучшую сторону», - сказала Аннели Саммель.