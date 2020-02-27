Рийгикогу рассмотрит вариант разрешить военным вести слежку за людьми

В прошлом году эти поправки дважды принимал парламент и дважды их отклонял президент, госсуд в конце года признал поправки антиконституционными. В этот раз спецкомиссия по надзору за силовиками добавила канцлеру права возможность проверять законность действий военных на соответствие Конституции.

26 февраля специальная комиссия по надзору за органами безопасности внесла в Рийгикогу поправки в Закон об организациях сил обороны и в Закон о канцлере права.