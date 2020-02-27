Чт, 27.02.2020
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Рийгикогу рассмотрит вариант разрешить военным вести слежку за людьми

Камера слежения.

ФОТО: www.flickr.com

Канцелярия Рийгикогу приняла в производство законодательные поправки к Закону об организации сил обороны, дающие право военным вести тайную слежку за людьми, пишет Rus.ERR.

В прошлом году эти поправки дважды принимал парламент и дважды их отклонял президент, госсуд в конце года признал поправки антиконституционными. В этот раз спецкомиссия по надзору за силовиками добавила канцлеру права возможность проверять законность действий военных на соответствие Конституции.

26 февраля специальная комиссия по надзору за органами безопасности внесла в Рийгикогу поправки в Закон об организациях сил обороны и в Закон о канцлере права.

Поправки предоставляют Силам обороны право контролировать личные данные из государственных баз данных, баз данных местных самоуправлений или других юридических лиц, использовать подставные данные и приемы конспирации, а также тайную слежку за лицами, которые собираются работать в Силах обороны, уже работают или сотрудничают с ними.

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