Lux Express отправил водителя автобуса в двухнедельный отпуск

«Об этом случае мы узнали сегодня утром, первое подозрение возникло около половины девятого, когда мы прочитали новость, что зараженный добирался из Риги на автобусе», - рассказал Postimees исполнительный директор Lux Express Янно Ритсберг. Поскольку Lux Express чаще других компаний совершает рейсы между Ригой и Таллинном, вероятность, что пассажир ехал именно в их автобусе, была высока. «Мы позвонили в Департамент здоровья, чтобы узнать имя пассажира, - говорит Ритсберг, отмечая, что после этого были проверены списки. - Около половины десятого мы получили подтверждение, что это наш пассажир».

На рейс Рига-Таллинн было продано 24 билета, но двое пассажиров купили себе по два места, то есть всего пассажиров было 22. Данные всех пассажиров были переданы в Департамент здоровья, который связался с ними.

Зараженный коронавирусом сам позвонил в скорую помощь, когда прибыл в Таллинн. Во время поездки он ни разу не жаловался водителю.

Поскольку автобусная фирма не была в курсе случившегося, автобус после обычной уборки направился в сторону Санкт-Петербурга, а потом назад в Таллинн. «Я связался с Департаментом здоровья, по их оценке, опасности для тех пассажиров и водителя, которые ехали в Петербург и назад в Таллинн, нет», - уточнил исполнительный директор Lux Express. Без носителя бактерия не выживает и не является опасной, а в автобусе была проведена уборка.

Водитель автобуса, на борту которого был зараженный, утром вновь отправился в Ригу. «Мы узнали об этом инциденте в половине десятого и сразу отреагировали. Этот водитель сам за рулем автобуса из Риги в Таллинн не ехал», - говорит Ритсберг. Lux Express организовал для водителя частный транспорт, на котором он сам добрался до Таллинна. Контакты водителя были переданы Департаменту здоровья.

«Я лично связался с водителем автобуса и мы договорились, что несколько недель он пробудет в отпуске, - говорит Ритсберг. Lux Express оплатит эти две недели из предусмотренной для работников компенсации. - Департамент здоровья постоянно находится с ним на связи, чтобы убедиться, что он не заражен. Помимо этого, продолжается обычная работа».