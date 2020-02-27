«В ЭМО идти нельзя!»: таллиннская больница обратилась к потенциально опасным пациентам

«Если вы недавно прибыли из региона с высоким риском распространения коронавируса и у вас появятся такие симптомы, как кашель, насморк, температура, просим не приходить в ЭМО. В первую очередь посоветуйтесь по телефону со своим семейным врачом, позвоните на консультационный номер семейных врачей 1220 или в Центр тревоги по номеру 112, там вы получите дальнейшие инструкции. При необходимости на машине скорой помощи пациента доставят в больницу, в Таллинне нуждающихся в госпитализации пациентов принимает Западно-Таллиннская центральная больница. Если обращаться в отделение экстренной медицинской помощи, можно распространить вирус дальше, - отмечает член правления Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) и старший врач Пеэп Тальвинг. - Учитывая период отпусков и распространение COVID-19 в мире, просим серьезно взвесить отказ от путешествий во все регионы повышенного риска».