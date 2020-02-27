«В ЭМО идти нельзя!»: таллиннская больница обратилась к потенциально опасным пациентам

В отделение экстренной медицинской помощи нельзя обращаться людям, которые приехали из регионов с высоким риском распространения COVID-19, или коронавируса, и у которых появились характерные симптомы заболевания (кашель, насморк, температура).
«Если вы недавно прибыли из региона с высоким риском распространения коронавируса и у вас появятся такие симптомы, как кашель, насморк, температура, просим не приходить в ЭМО. В первую очередь посоветуйтесь по телефону со своим семейным врачом, позвоните на консультационный номер семейных врачей 1220 или в Центр тревоги по номеру 112, там вы получите дальнейшие инструкции. При необходимости на машине скорой помощи пациента доставят в больницу, в Таллинне нуждающихся в госпитализации пациентов принимает Западно-Таллиннская центральная больница. Если обращаться в отделение экстренной медицинской помощи, можно распространить вирус дальше, - отмечает член правления Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) и старший врач Пеэп Тальвинг. - Учитывая период отпусков и распространение COVID-19 в мире, просим серьезно взвесить отказ от путешествий во все регионы повышенного риска».
По состоянию на 27 февраля 2020 года, регионами с высоким риском распространения коронавируса являются КНР, Северная Италия, Южная Корея, Иран, Япония, Сингапур и Тенерифе. А также Макао, Тайвань, Малайзия, Мьянма, Лаос, Таиланд, Камбоджа, Вьетнам.
С симптомами вирусного заболевания нельзя посещать пациентов
Поскольку в Эстонии распространяются различные сезонные вирусные заболевания, госпитализированных пациентов просят посещать как можно меньше. «Безусловно, человеку с любыми симптомами вирусного заболевания нельзя посещать находящегося в больнице близкого, поскольку это может подвергать опасности здоровье находящихся там пациентов со слабым иммунитетом. Также следует отказаться от посещения в больнице близких, если вы сами здоровы, но среди домашних у кого-то есть признаки вирусного заболевания», - напоминает пресс-служба Северо-Эстонской региональной больницы.