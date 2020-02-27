Фото ⟩ Водитель устроил бешеные гонки на футбольном стадионе, но застрял в снегу и попался полиции

Дежурный руководить Пайдеского отделения полиции Хейго Эйнассоо сказал, что сегодня около 15 часов они получили сообщение, что в Пайде на стадионе Юлейыэ кто-то ездит на автомобиле. «Полицейский патруль обнаружил на стадионе автомобиль Audi, который застрял в снегу, - рассказывает он. - За рулем Audi был 29-летний мужчина».

Как оказалось водитель застрявшей машины вызвал на помощь на стадион другой автомобиль.

Эйнассоо добавил, что за рулем Audi был трезвый водитель с правами соответствующей категории. Полицейский отметил, что виновный признал свою ошибку, а обстоятельства случившегося выясняются.

Директор пайдеской городской команды Яанус Пруули сказал, комментируя этот инцидент, что человеческой глупости нет предела. «За последние годы при помощи клуба и спонсоров мы инвестировали в этот стадион много денег. Все сделано для того, чтобы стадион Юлейыэ уже в этом году был готов к проведению игр малых групп чемпионатов, - говорит он. - На такие глупости, как езда на автомобиле по стадиону, больно смотреть. Элементарная логика говорит о том, что есть другие места для катания на машине».