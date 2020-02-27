Ревизионная комиссия Нарвы снова попытается проверить работу кладбищ

Ревизионная комиссия состоит из трех депутатов городского собрания во главе с Яаном Сааном. В начале каждого года комиссия составляет себе план работы, а в конце года отчитывается о результатах. План на сессии горсобрания в четверг представлял заместитель председателя ревизионной комиссии Илья Федоровю

В плане этого года значится проверка финансовой деятельности “Вайвараских кладбищ” за 2018 и 2019 годы. Депутат Вера Григорьева поинтересовалась, почему проверка кладбищ снова запланирована, ведь проверять их планировалось еще в прошлом году.

Зампред ревизионной комиссии Илья Федоров рассказал, что в прошлом году фонд не представил данные представителям трех местных самоуправлений, на территории которых работает, поэтому проверить его работу не удалось.

“Запросами занималась Ираида Чубенко из Нарва-Йыэсуу, - появинил Илья Федоров. - Она неоднократно подавала запросы и не смогла получить ответ. Сейчас мы отправили совместное ходатайство правлению и членам совета “Вайвараских кладбищ”.

Настаивать на проверке кладбищ и в этом году нарвским депутатам предложили коллеги из Нарва-Йыэсуу.

Депутат Виктор Шемарин предложил также включить в план проверку того, использует ли целевым образом городские средства фонд Narva Linna Arendus, который управляет зонами отдыха на Липовой ямке (Joaorg), на Ореховой горке (спортивный центр Äkkeküla) и устраивает различные общегородские праздники и спортивные мероприятия.