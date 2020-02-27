Ревизионная комиссия Нарвы снова попытается проверить работу кладбищ

Нарвское городское собрание приняло план работы своей ревизионной комиссии. В плане всего три пункта. За год ревизоры планируют проверить, как городские деньги используют школы и детсады, правильно ли арендаторы используют арендованные у города помещения, а также выяснить, как последние два года расходовал средства фонд “Вайвараские кладбища”, который управляет местами захоронений для жителей Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ. В прошлом году проверить финансовую деятельность кладбищ не удалось, поскольку руководитель фонда не отвечал на запросы депутатов.
Ревизионная комиссия состоит из трех депутатов городского собрания во главе с Яаном Сааном. В начале каждого года комиссия составляет себе план работы, а в конце года отчитывается о результатах. План на сессии горсобрания в четверг представлял заместитель председателя ревизионной комиссии Илья Федоровю
В плане этого года значится проверка финансовой деятельности “Вайвараских кладбищ” за 2018 и 2019 годы. Депутат Вера Григорьева поинтересовалась, почему проверка кладбищ снова запланирована, ведь проверять их планировалось еще в прошлом году.
Зампред ревизионной комиссии Илья Федоров рассказал, что в прошлом году фонд не представил данные представителям трех местных самоуправлений, на территории которых работает, поэтому проверить его работу не удалось.
“Запросами занималась Ираида Чубенко из Нарва-Йыэсуу, - появинил Илья Федоров. - Она неоднократно подавала запросы и не смогла получить ответ. Сейчас мы отправили совместное ходатайство правлению и членам совета “Вайвараских кладбищ”.
Настаивать на проверке кладбищ и в этом году нарвским депутатам предложили коллеги из Нарва-Йыэсуу.
Депутат Виктор Шемарин предложил также включить в план проверку того, использует ли целевым образом городские средства фонд Narva Linna Arendus, который управляет зонами отдыха на Липовой ямке (Joaorg), на Ореховой горке (спортивный центр Äkkeküla) и устраивает различные общегородские праздники и спортивные мероприятия.
Депутат Шемарин, который несколько лет назад сам руководил этой организацией, пояснил для Rus.Postimees - он подозревает, что проведение этих мероприятий не соответствует уставу фонда и цели, ради которой он создавался - развитие города. Однако, отметил Шемарин, это его личное мнение, и выяснить, так ли это, можно только при проверке. Однако, большинство депутатов при голосовании предложение о проверке Narva Linna Arendus отклонили.