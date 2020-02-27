Угроза обвала: в Таллинне из-за ремонта аварийного участка меняется организация движения

«По оценкам экспертов предприятия Tallinna Vesi состояние железобетонных канализационных труб аварийно опасное, поэтому было принято решение направить в объезд грузовой транспорт и обратиться к Tallinna Vesi, чтобы предприятие срочно приступило к ремонтным работам. Для общественного и прочего транспорта открытым останется одно направление дороги, на участке, под которым не пролегает трасса канализационных труб и нет опасности обвала. Несмотря на это, просим избегать этого участка Кадака-теэ», - сказал заместитель руководителя Таллиннского департамента транспорта Тальво Рюйтельмаа.

С 28 февраля до 13 марта для проведения подготовительных к ремонту работ каждый вечер с 19 часов до 7 утра на Кадака-теэ будет закрываться направление в сторону улицы Мяэпеалзе участками протяженностью по 100-200 метров. С 14 марта по 10 апреля будут проведены ремонтные работы участка канализации, в это время одна часть Кадака-теэ на отрезке между улицами Тяхеторни и Мяэпеалзе будет закрыта круглосуточно. Для движения останется открытой одна полоса, движение будут координировать регулировщики.

ФОТО: Tallinna linnavalitsus

«Наибольшей опасностью для участников движения является возможное появление провала над аварийным участком канализации, его глубина может составлять до полуметра. В таком случае отрезок дороги будет полностью закрыт, а общественный транспорт направлен в объезд. Помимо этого, плохое состояние канализационных труб грозит нарушением оттока сточных вод от жилых районов Нымме и Сауэ, если образуется провал», - добавил Рюйтельмаа. Через аварийно опасный коллектор сточные воды примерно половины района Нымме, а также Лаагри, Сауэ и Саку поступают на очистную станцию Пальяссааре.

Производственный директор предприятия Tallinna Vesi Александр Тимофеев заверил, что необходимо срочно провести ремонт, чтобы обеспечить работу канализации для большого числа населения. «В связи с небольшим количеством осадков, которые значительно увеличили бы нагрузку на трубы, сейчас лучшее время для проведения работ», - добавил Тимофеев. Работы будут осуществляться без полного вскрытия трубопровода, чтобы как можно меньше нарушить дорожное движение. Tallinna Vesi сделает все зависящее от предприятия, чтобы работы как можно меньше потревожили горожан и приносит извинения за возможные неудобства.