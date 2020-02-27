В Эстонии восемь человек ждут результатов теста на коронавирус

Сегодня утром выяснилось, что один человек в Эстонии заражен Covid-19. Другие пробы были негативными, а восемь человек еще ждут результатов теста.

Департамент здоровья сегодня подтвердил первый случай заболевания COVID-19. Заболевший коронавирусом находится под присмотром врачей в Западно-Таллиннской центральной больнице, а департамент занимается выяснением его возможных контактов. Распространению вируса препятствуют в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

«Наши медицинские учреждения и все компетентные органы получили руководства и они при необходимости готовы действовать, - сказал министр социальных дел Танель Кийк. - Люди, которые подозревают заражение коронавирусом должны связаться со своим семейным врачом, спросить совет по инфотелефону семейных врачей 1220».

Лучшая защита от распространения заболевания — следование обычным нормам гигиены: надо мыть руки и избегать контакта с людьми с симптомами заболевания верхних дыхательных путей.

После возвращения из регионов с высоким риском заражения нужно следить за своим здоровьем в течение 14 дней, при возможности не ходить на работу/в школу и при появлении в этот период температуры, кашля или проблем с дыханием немедленно связаться с врачом и сообщить о прошедшей поездке.