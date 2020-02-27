Коронавирус повлиял на работу скорой помощи

По словам Адласа, после сегодняшних утренних новостей число людей, которых скорой помощи необходимо доставить в больницу для проведения исследований, увеличилось в десять раз, и каждая такая транспортировка осуществляется в специальном защитном снаряжении, напоминающем скафандр, пишет Postimees.

Одной из проблем также является то, что на вызовы скорой помощи стало уходить больше времени, что, конечно, повлияло на работу медиков.

Если обычно машину скорой помощи дезинфицируют раз в сутки или если перевозят инфицированного больного, то сейчас после каждого вызова.