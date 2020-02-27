Коронавирус повлиял на работу скорой помощи

Первый в Эстонии случай коронавируса повлиял на работу скорой помощи, увеличив время каждого вызова, сказал в передаче «Ringvaade» главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас.
По словам Адласа, после сегодняшних утренних новостей число людей, которых скорой помощи необходимо доставить в больницу для проведения исследований, увеличилось в десять раз, и каждая такая транспортировка осуществляется в специальном защитном снаряжении, напоминающем скафандр, пишет Postimees.
Одной из проблем также является то, что на вызовы скорой помощи стало уходить больше времени, что, конечно, повлияло на работу медиков.
Если обычно машину скорой помощи дезинфицируют раз в сутки или если перевозят инфицированного больного, то сейчас после каждого вызова.
«Но ничего не поделаешь, мы должны считаться с тревожностью людей и это наша работа», - сказал Адлас. В то же время он выразил надежду, что вызванная коронавирусом тревога постепенно угаснет и люди станут больше использовать телефон, чтобы спросить медицинского совета, а в больницу будут отвозить только тех, у кого возникнут осложнения.