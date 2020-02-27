Работодатели: пока нет причин для того, чтобы работники массово оставались дома, но такой вариант надо продумать

«В нынешней ситуации важнее всего сохранять спокойствие и трезвый рассудок. Естественно, и работодатели заинтересованы в том, чтобы люди были здоровы, и чтобы не нагнеталось напряжение. Необходимо следить за распространением вируса и продумать возможные меры оказания помощи. Очевидно, что больше всего информации и больше всего средств для разрешения подобных ситуаций у государства, а не у отдельных граждан или у предприятий», - прокомментировал Аас агентству BNS.

«На данный момент нет пока причин, по которым работники должны в массовом порядке оставаться дома. Если характер работы позволяет, то, конечно, работник по договоренности с работодателем может продолжить работу у себя дома. Нет вопросов и в случае, если человек действительно уже заболел и получил от семейного врача соответствующую справку», - отметил он.

«Но если государство решит, что работники и без очевидных симптомов могут оставаться дома, тогда следует разработать соответствующую процедуру, установить временные рамки и четко договориться о финансировании всего процесса. В частности, надо договориться о том, как фиксировать отсутствие на работе и кто будет компенсировать понесенные расходы», - добавил Аас.

По словам Ааса, в таком случае государство могло бы на себя взять компенсацию тех дней на больничном листе, которые в обычной ситуации компенсируют работодатели, то есть с четвертого по восьмой день болезни в размере 70 процентов от заработной платы. «Понятно, что расходы, связанные с отсутствием работников для работодателей и так очень велики, а риски злоупотребления этой системой очень высоки», - подчеркнул он.

Компенсация первых трех дней болезни работнику является добровольным решением работодателя. В случае решения поместить работника в карантин, расходы на него полностью оплачивает государство, добавил Аас.

Несмотря на то, что коронавирус не относится к числу крайне опасных для здоровья, все же вопрос о выплате компенсации работникам за первые дни пребывания на больничном листе в данной ситуации становится особенно важным, чем прежде, считает председатель Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэп Петерсон.

«Хотя, как показывает мировая практика, коронавирус не относится к числу крайне опасных для здоровья, его влияние следует держать под контролем. Необходимо обеспечить, чтобы работники, здоровье которых оказалось под подозрением в связи с вирусом, могли бы отсидеться дома и спокойно заняться лечением. По этой причине вопрос о выплате компенсации работникам за первые дни пребывания на больничном листе в данной ситуации становится особенно важным, чем когда-либо прежде», - отметил Петерсон.