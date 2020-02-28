Пт, 28.02.2020
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Литовская туристка привезла коронавирус из Италии
В Литве официально подтвержден первый случай заболевания

Туристы в Италии.

ФОТО: MANUEL SILVESTRI/Reuters

Министерство здравоохранения Литвы заявило о первом случае заражения коронавирусом (COVID-19), заболевший вернулся в страну из итальянской Вероны.

39-летняя пациентка прилетела в Каунас из итальянской Вероны 24 февраля. За ней, как и за другими путешественниками, приехавшими с территорий, где констатированы случаи заражения, наблюдали. 

"В настоящее время пациентка находится в изоляции в больнице города Шяуляй, где имеется все необходимое для лечения подобного рода заболеваний. Сейчас у нее наблюдаются слабовыраженные симптомы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте местного Минздрава.

Медики ведут наблюдение и за тремя членами семьи заболевшей и выясняют, с кем еще она контактировала, пишет Rus.TVNET.

Отметим, что 26 февраля правительство объявило в Литве чрезвычайную ситуацию на государственном уровне. Это было сделано как превентивное мероприятие против распространения коронавируса Covid-19. 

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