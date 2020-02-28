Литовская туристка привезла коронавирус из Италии

39-летняя пациентка прилетела в Каунас из итальянской Вероны 24 февраля. За ней, как и за другими путешественниками, приехавшими с территорий, где констатированы случаи заражения, наблюдали.

"В настоящее время пациентка находится в изоляции в больнице города Шяуляй, где имеется все необходимое для лечения подобного рода заболеваний. Сейчас у нее наблюдаются слабовыраженные симптомы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте местного Минздрава.

Медики ведут наблюдение и за тремя членами семьи заболевшей и выясняют, с кем еще она контактировала, пишет Rus.TVNET.