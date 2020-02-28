Украинского футболиста дисвалифицировали за допинг

Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение касательно нарушения правил антидопинговой политики форвардом киевского "Динамо" Артемом Бесединым, сообщает Football.ua.
УЕФА отстранил 23-летнего нападающего на один год от всех соревнований. Отмечается, что срок дисквалификации, по сравнению со стандартным для подобных дел, является незначительным ввиду того, что в действиях Беседина не было существенной вины.
"Дело рассматривалось сразу в Апелляционном органе УЕФА по ускоренной процедуре без предварительного рассмотрения Контрольным, этическим и дисциплинарным органом УЕФА по ходатайству самого Артема Беседина".
"О том, будет ли обжаловано это решение в Спортивном арбитражном суде, мы сообщим после ознакомления с полным текстом документа. Надеемся, что получим его как можно быстрее", — гласит заявление киевлян.
Дисквалификация начинает свой отсчет с 19 декабря 2019 года. Соответственно, на футбольное поле игрок сможет вернуться 19 декабря 2020-го. Помимо этого, к тренировкам с Динамо Беседин сможет приступить за два месяца до окончания дисквалификации, то есть с 19 октября.
Артем Беседин провалил допинг-тест после матча Лиги Европы против Мальме. Примечательно, что из-за этого украинцу грозила дисквалификация до четырех лет.