Наличные жителей Эстонии окажутся в руках американской фирмы

Годовой оборот Brink’s Company, котирующейся на Нью-Йоркской фондовой бирже, составляет около 3,7 млрд долларов, компания работает в более чем 150 странах. Ожидается, что сделка на сумму 790 миллионов евро будет завершена к концу этого года и потребует нескольких лицензий и одобрения местных надзорных органов в разных странах.

Помимо Эстонии, к американской охранной фирме от G4S перейдут инкассаторские услуги в Латвии, Литве, Чехии, Нидерландах, Бельгии, Румынии, Ирландии и на Кипре, а также за пределами Европы в Малайзии, Индонезии, на Филиппинах, в Кувейте и Доминиканской Республике.

Настоящая монополия

По словам руководителя по коммуникациям G4S Реймо Рая, по состоянию на конец прошлого года у их фирмы была стопроцентная доля на рынке услуг, связанных с наличными. Компания доставляет и забирает деньги из банкоматов по всей Эстонии, а также обслуживает банковские конторы, гостиницы, логистические компании, магазины, то есть все предприятия, которые нуждаются в услугах обработки наличных.