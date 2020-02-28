Наличные жителей Эстонии окажутся в руках американской фирмы

Фирма G4S, обладающая монополией на эстонском рынке инкассаторских услуг, продаст свой бизнес по доставке наличных американской охранной фирме Brink's, которая будет обслуживать все банкоматы с наличными в Эстонии, пишет Postimees.
Годовой оборот Brink’s Company, котирующейся на Нью-Йоркской фондовой бирже, составляет около 3,7 млрд долларов, компания работает в более чем 150 странах. Ожидается, что сделка на сумму 790 миллионов евро будет завершена к концу этого года и потребует нескольких лицензий и одобрения местных надзорных органов в разных странах.
Помимо Эстонии, к американской охранной фирме от G4S перейдут инкассаторские услуги в Латвии, Литве, Чехии, Нидерландах, Бельгии, Румынии, Ирландии и на Кипре, а также за пределами Европы в Малайзии, Индонезии, на Филиппинах, в Кувейте и Доминиканской Республике.
Настоящая монополия
По словам руководителя по коммуникациям G4S Реймо Рая, по состоянию на конец прошлого года у их фирмы была стопроцентная доля на рынке услуг, связанных с наличными. Компания доставляет и забирает деньги из банкоматов по всей Эстонии, а также обслуживает банковские конторы, гостиницы, логистические компании, магазины, то есть все предприятия, которые нуждаются в услугах обработки наличных.
По всей Эстонии у них 5000 клиентов, которым они предоставляют инкассаторские услуги. Объем обрабатываемых денег составляет около 10 млрд евро в год: в 2018 году он составлял 9,9 млрд евро, годом ранее - 10,1 млрд евро.