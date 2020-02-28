Коронавирус пока Олимпиаде не помеха

«Наша основная мысль заключается в том, что мы продолжаем подготовку к Олимпиаде и Паралимпиаде согласно установленному плану. Пока ситуацию с коронавирусом трудно спрогнозировать, но мы примем все меры, чтобы Игры были безопасными.

Никогда не слышали о том, что конец мая – это крайний срок. Когда мы спросили об этом, то получили ответ, что это не позиция МОК», – сказал Муто.

«Игры не отменяются. Но даже если Олимпиаду бы отменили, то МОК продолжил бы финансировать спорт и Национальные олимпийские комитеты. Но планов по отмене Игр нет.

Мы отменяли Игры в прошлом в военное время… Это просто вопрос наблюдения за ситуацией», – цитирует члена МОК Джона Коутса Sydney Morning Herald.