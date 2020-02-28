"Арсенал" потерпел крах в Лиге Европы

Лондонский "Арсенал" после победы в гостях над греческим "Олимпиакосом" 1:0 имел хорошие шансы на продолжение борьбы за трофей Лиги Европы, однако свои планы на этот счет были и у греков. Защитник "Олимпиакоса" Пап Абу Сиссе восстановил статус-кво по сумме двух матчей на 53-й минуте и перевел игру в овертайм. В дополнительное время уже "Арсенал" сумел на 113-й минуте усилиями Пьера-Эрика Обамеянга сравнять счет в матче, но последнее слово осталось за гостями - Юссеф Эль-Араби на 119-й минуте делает счет 2:1 в пользу греков и выводит "Олимпиакос" в следующий раунд ЛЕ.

Другой клуб АПЛ, "Манчестер Юнайтед" без проблем дома обыграл "Брюгге" 5:0 и в вышел в 1/8 финала.

Вылетели из Лиги Европы все португальские клубы. "Порту" и в ответном поединке не нашел аргументов против немецкого "Байера", уступив 1:3 (первый матч - 1:2). "Истанбул" после поражения в Лиссабоне 1:3 дома обыграл 4:1 "Спортинг", а "Бенфика", уступившая "Шахтеру" в первом поединке 1:2, дома вела к 49-й минуте 3:1, но голы Степаненко и Алана Патрика сделали счет ничейным. В оставшееся время португальцы забить два гола не смогли и покинули турнир.