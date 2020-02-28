Видео: житель Эстонии обнаружил в своем сарае рысь

Сейчас рысь появился снова. На этот раз на окраине Тюри, в одном из последних на улице частных домов, который находится возле тропы здоровья леса Толли, пишет Järva Teataja .

Владелец дома Рейн Сяйнас рассказала, что это произошло в 17.30. Он был во дворе, когда услышал, что кто-то лакомится оставленным для собаки в сарае кормом. Это было странно, поскольку собака была в доме.

«Заметив меня, рысь сохранила спокойствие, но начала искать выход из помещения, - рассказывает он. - Когда я удовлетворил свое любопытство, будем честны, как часто вы в своей жизни видели рысь так близко и еще возле своего дома, я позвал ее. Я попятился во двор и через несколько секунд она уже была снаружи и побежала в сторону леса».