Первый случай коронавируса выявлен в Белоруссии

Как говорится в сообщении ведомства, в четверг, 27 февраля, инфекцию выявили у студента из Ирана. Вирус обнаружили в ходе тестов в Республиканском научно практическом центре эпидемиологии и микробиологии. В министерстве также рассказали, что заболевший прибыл в Белоруссию 22 февраля авиарейсом из Баку.

"Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно", - добавили в ведомстве.